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Педагог из Крупок создала коллекцию одежды со стихами белорусских поэтов

22 сентября 2022 14:00
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Новости Беларуси. Педагог детского центра творчества из Крупок Оксана Коваль создала необычную коллекцию мужской и женской одежды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На ней строки из известных стихотворений белорусских классиков. Вдохновение женщина нашла в произведениях Янки Купалы.

Познакомилась с дизайнером и Алеся Иванова.

Педагог из Крупок создала коллекцию одежды со стихами белорусских поэтов-1

Эти знакомые со школьной скамьи строки белорусского поэта Янки Купалы стали началом создания коллекции одежды педагога центра творчества Оксаны Коваль. Именно они вернули женщину в детство и вдохновили на создание необычных футболок. А ведь все началось со случайно увиденной книги с произведениями писателей.

Педагог из Крупок создала коллекцию одежды со стихами белорусских поэтов-4

Алеся Иванова, корреспондент:
Создавая коллекцию одежды, Оксана Александровна в первую очередь вдохновлялась белорусскими классиками. На майках можно прочитать строчки из известных стихотворений Янки Купалы. Среди них – «Дуб», «Песня і казка», «Зімой у лесе». Таким образом дизайнер хотела обратить внимание на наши истоки.

Педагог из Крупок создала коллекцию одежды со стихами белорусских поэтов-7

Коллекцию приурочили к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа. В создании одежды педагогу помогали дети – воспитанники центра творчества. Каждый внес свою лепту.

Подробности в видеоматериале.

# Дизайн # общество # Алеся Иванова # Оксана Коваль # Вероника Селицкая # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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