Педагог из Крупок создала коллекцию одежды со стихами белорусских поэтов

Новости Беларуси. Педагог детского центра творчества из Крупок Оксана Коваль создала необычную коллекцию мужской и женской одежды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На ней строки из известных стихотворений белорусских классиков. Вдохновение женщина нашла в произведениях Янки Купалы. Познакомилась с дизайнером и Алеся Иванова.

Эти знакомые со школьной скамьи строки белорусского поэта Янки Купалы стали началом создания коллекции одежды педагога центра творчества Оксаны Коваль. Именно они вернули женщину в детство и вдохновили на создание необычных футболок. А ведь все началось со случайно увиденной книги с произведениями писателей.

Алеся Иванова, корреспондент:

Создавая коллекцию одежды, Оксана Александровна в первую очередь вдохновлялась белорусскими классиками. На майках можно прочитать строчки из известных стихотворений Янки Купалы. Среди них – «Дуб», «Песня і казка», «Зімой у лесе». Таким образом дизайнер хотела обратить внимание на наши истоки.