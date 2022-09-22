Областные «Дожинки» в Столбцах уже 24 сентября. Какую концепцию избрали для мероприятия?

Новости Беларуси. В эту субботу, 24 сентября, Столбцы принимают областной фестиваль тружеников села «Дажынки-2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Здесь подведут итоги жатвы и отметят лучших хлеборобов. Каравай рекордный – свыше двух миллионов тонн зерна без учета кукурузы. Уже готова концепция самого торжества.

К областному празднику готовятся все районы центрального региона. Они будут презентовать свою программу-визитку. Так, Копыльский район на выставку «Город мастеров» готовит оригинальную фотозону, украшенную декоративными цветами, соломенными скульптурами. Сотрудники районного центра культуры также создают символичный сноп, который будет представлять Копыльщину.

Алена Семенова, художник-оформитель Копыльского районного центра культуры:

Мы делаем к «Дожинкам» поделки. Будем украшать нашу корзину теми продуктами, которые представляют наш Копыльский район.

Анастасия Курлович, директор Копыльского районного центра культуры:

Готовится весь район. Конечно, не только культура, нам помогают все. Также наши самые лучшие предприятия. Будет областная концепция «Платье-житница». Девушка должна в платье-житнице пройти со снопом, на котором будет район и намолот показан.