Новости по тегу #Дизайн

«Я хотела в своей коллекции рассказать и показать историю о женщине, которая участвует в своей таинственной церемонии, церемонии обретения внутренней силы, уверенности, независимости», – расскажет Полина, а еще вынесет модный приговор ведущей.
Портретную галерею на ткани будут расширять – коллекцию пополнят еще тремя жакетами. Чьи образы украсят их – пока держат в секрете.
Я один из первых, который начал делать уличные андеграундные показы, – рассказал Александр Кашпей.
Всего при храме занимаются около 30 человек. Сначала на занятия брали детей от 6 лет. Но вскоре свое желание узнавать больше о себе и Боге начали проявлять совсем малыши.
Флористы и дизайнеры задают тренды 2025 года.
Зеркала отражают свет и визуально расширяют помещение. Это особенно актуально в небольших комнатах или узких коридорах.
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