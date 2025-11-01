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Новости по тегу #Дизайн

Студентка из Витебска победила на конкурсе дизайнеров одежды в России – пообщались с ней
01 ноября 2025 12:11

Студентка из Витебска победила на конкурсе дизайнеров одежды в России – пообщались с ней

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок
27 октября 2025 07:50

В Гомельском районе создали коллекцию жакетов с портретами известных белорусок

С 5 лет перешивал вещи, а сейчас выступает на неделях моды! Белорус занимается апсайклингом и создаёт с женой модную одежду
17 марта 2025 11:25

С 5 лет перешивал вещи, а сейчас выступает на неделях моды! Белорус занимается апсайклингом и создаёт с женой модную одежду

Дети хотят узнать о себе и о Боге. Чем маленькие прихожане занимаются в церкви?
11 января 2025 12:15

Дети хотят узнать о себе и о Боге. Чем маленькие прихожане занимаются в церкви?

Их видео набирают миллионы просмотров. Как команда декораторов из Бреста задают тренды в дизайне
04 января 2025 17:50

Их видео набирают миллионы просмотров. Как команда декораторов из Бреста задают тренды в дизайне

Как расширить пространство в маленькой комнате с помощью зеркала? Современные решения от дизайнера
04 октября 2024 16:09

Как расширить пространство в маленькой комнате с помощью зеркала? Современные решения от дизайнера

Как сделать интерьер уютным? Дизайнер поделилась секретами
14 июня 2024 09:49

Как сделать интерьер уютным? Дизайнер поделилась секретами

Как совместить дизайн и искусственный интеллект? Вот что придумали египтяне
24 мая 2023 14:44

Как совместить дизайн и искусственный интеллект? Вот что придумали египтяне

Французский дизайнер делает из пластиковых отходов красивые цветы
27 февраля 2023 12:01

Французский дизайнер делает из пластиковых отходов красивые цветы

Ярнбомбинг в Солигорске. Посмотрите, как необычно школьники украсили шарфами деревья
27 января 2023 13:51

Ярнбомбинг в Солигорске. Посмотрите, как необычно школьники украсили шарфами деревья

Педагог из Крупок создала коллекцию одежды со стихами белорусских поэтов
22 сентября 2022 14:00

Педагог из Крупок создала коллекцию одежды со стихами белорусских поэтов

Необычный вкус. Люди показали примеры дизайна, который способен удивить
02 мая 2021 11:12

Необычный вкус. Люди показали примеры дизайна, который способен удивить