«Есть конструкторы Lego, Scratch и даже 3D-принтер». Школьники могут заранее познакомиться с выбранной профессией

Выбрать профессию – трудная задача для всех школьников. Чтобы процесс проходил более осознанно и без стресса, в Беларуси с 2022 года начинают знакомить учащихся с будущей сферой деятельности заранее – в 8-9 классах.

Ирина Даненкова, директор ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Допрофильная подготовка учащихся – это неотъемлемая часть профильного обучения. Поэтому на второй ступени общего среднего образования открытие таких профильных классов очень важно. Фаворитами остаются физико-математическое, химико-биологическое направление. Мы идем в ногу со временем, соответственно, с запросами рынка труда, развития экономики страны. У нас востребованы математика и информатика, математика и химия. Для всех профилей составлена программа с углубленным изучением предмета. Кроме того, используются современные методы: во время уроков учащиеся пользуются микроскопами, очками виртуальной реальности и гаджетами.

Юлия Синкевич, учитель информатики ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

У нас есть два компьютерных класса. Есть мобильный компьютерный класс с ноутбуками переносными. Есть планшеты, которыми может воспользоваться любой учитель. Есть конструкторы Lego, Scratch и даже 3D-принтер. В 10 классе есть отдельно занятия по моделированию и прототипированию для 3D-принтеров. В частности, эти мультиборды очень помогают визуализировать информацию.

Во время занятий ребята изучают как фундаментальные знания, так и современные. К примеру, на уроке информатики школьников знакомят с сетевым этикетом, способами общения в Сети. Все это делается в интерактивной форме: задания можно открыть, отсканировав QR-код, а проверяет знания компьютер, который в процентах высчитывает, какие задания были наиболее тяжелыми для всего класса.

Владимир Синдеев, учитель истории ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Для ребят наибольший интерес представляет работа с интерактивной доской, когда они могут выйти, подвигаться, попередвигать какие-то элементы. Им очень нравится соотносить изображения с какими-то историческими событиями. Такой современный подход дает свои результаты: ребята не только лучше понимают сферу, в которой планируют развиваться, но и получают знания, которые позволяют побеждать на различных конкурсах. Максим, например, в составе команды Беларуси занял второе место на всемирной олимпиаде по робототехнике, стал лучшим на интернациональном конкурсе по искусственному интеллекту, а также получил диплом третьей степени на республиканской олимпиаде по информатике.

Максим Романовский, учащийся 11 класса ГУО «Гимназия № 37 г. Минска»:

Основным направлением для меня является информатика: мы проходим основы программирования, моделирования и дизайна. Я изучаю Java Script. На данный момент я планирую поступать в БГУИР и затем, скорее всего, пойду работать веб-дизайнером.