Совмещают учёбу и две тренировки в день. Как готовят будущих чемпионов мира и олимпиад в Минске?

Многие годы средняя школа № 47 Минска готовит будущих чемпионом мира и олимпиад. В 1977 году здесь появился один из первых в республике специализированных спортивных классов, сначала это было плавание, а уже сегодня в учебном заведении насчитывается около 26 классов по разным олимпийским видам спорта.

Елена Абазовская, директор ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска»:

Наша школа взяла на себя миссию по объединению усилий тренеров, родителей, самих учащихся с целью формирования гармонически развитой личности наших выпускников. Организация образовательного процесса в школе построена таким образом, чтобы наши дети могли совмещать и тренировочный процесс, и учебные занятия. Учащиеся школы входят в составы национальных сборных и представляют нашу страну на самых крупных спортивных состязаниях.

Елена Абазовская:

В нашей школе на третьей ступени функционируют профильные классы спортивно-педагогической направленности, где учащиеся изучают на повышенном уровне такие предметы, как биология и физическая культура. Лучшие выпускники спецклассов по решению педагогического совета могут быть зачислены в Белорусский государственный университет физической культуры без сдачи централизованного тестирования.

Елена Абазовская:

Быть здоровыми и спортивными в нашей стране престижно. Дети стремятся заниматься спортом, и спорт становится для них не просто частью жизни, а самой жизнью. В специализированные классы зачисляют на основании ходатайства спортивных учреждений, а также по заявлениям родителей. При этом ребята должны уже иметь за плечами определенные результаты в спорте.

Екатерина Тамашевская, заместитель директора по учебной работе в специализированных по спорту классах ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска»:

В зависимости от их возрастной категории, на перспективу зачисляются в специализированные по спорту классы со второго взрослого разряда, желательно.

Хоменко Степан пришел сюда будучи пятиклассником и уже 7 лет занимается борьбой. Этот парень еще раз доказывает, что совмещать приятное с полезным можно без проблем, ведь он неоднократный участник и победитель городских и республиканских олимпиад по химии.

Степан Хоменко, учащийся ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска», обладатель 1 взрослого разряда по самбо:

Я занимаюсь самбо – это борьба. Я чемпион открытого первенства города и неоднократный призер республиканских соревнований. У нас специализированное расписание, у спортивных классов учеба начинается с 11, чтобы было время на утреннюю тренировку, а заканчивается в пять часов, чтобы было время еще и на вечернюю.

Елизавета Тимошенко, учащаяся ГУО «Средняя школа № 47 г. Минска», мастер спорта по настольному теннису:

Я занимаюсь настольным теннисом девять лет. Тренер помогал, предложил пойти в эту школу, потому что здесь созданы условия, чтобы совмещать тренировки и школу, можно тренироваться больше, два раза в день, поэтому пошли сюда. В рамках большой поисковой работы выпускники и участники Олимпийских игр в 2004 году создали стенд, который посвятили 50-летию учебного заведения. Это место называют комнатой олимпийской славы.

Александра Станкевич, выпускница спортивно-педагогического класса, мастер спорта по тхэквондо:

В дальнейшем, по ходу работ, были собраны материалы и личные вещи учащихся, именитых спортсменов Беларуси, посредством руководителей, педагогов и самих учащихся школы. Сейчас идет активная работа по присвоению экспозиции статуса музея. Спортсменов высокого класса готовят и в волейбольном клубе «Минск», а начинается все с детско-юношеской спортивной школы.