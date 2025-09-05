Новости по тегу #Владимир Андриевич

Кожны Дзень беларускага пісьменства – гэта адкрыццё, таму што там прадстаўляецца новая літаратура, пісьменнікі. У цэлым гэта не толькі друкаванае слова, гэта наша культура у цэлым, нашы традыцыі, духоўна-маральныя каштоўнасці.
Диалог прошел в преддверии Дня белорусской письменности и объединил представителей творческой интеллигенции из Беларуси, России, Китая, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана. Зарубежные эксперты присоединились к беседе в формате онлайн.
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