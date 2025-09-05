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Новости по тегу #Владимир Андриевич

Что ждёт гостей Дня белорусской письменности в Лиде? Рассказали в Мининформе
05 сентября 2025 13:02

Что ждёт гостей Дня белорусской письменности в Лиде? Рассказали в Мининформе

В Минске состоялся Международный круглый стол «Время выбрало нас» ко Дню белорусской письменности
29 августа 2024 18:28

В Минске состоялся Международный круглый стол «Время выбрало нас» ко Дню белорусской письменности

Иран представит 500 книг, Китай – 1650. Владимир Андриевич о международной выставке-ярмарке в Минске
14 марта 2024 14:37

Иран представит 500 книг, Китай – 1650. Владимир Андриевич о международной выставке-ярмарке в Минске

Представители Министерства информации и госСМИ посетили Дворец Независимости с экскурсией
30 июня 2023 11:18

Представители Министерства информации и госСМИ посетили Дворец Независимости с экскурсией

Крупнейший форум в Восточной Европе! Чем удивляют на 30-й Минской международной книжной выставке-ярмарке?
23 марта 2023 12:12

Крупнейший форум в Восточной Европе! Чем удивляют на 30-й Минской международной книжной выставке-ярмарке?

«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»
23 августа 2022 19:48

«Растёт очень достойное поколение». Определены победители республиканского конкурса юных чтецов «Жывая класіка»

«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?
16 августа 2022 13:34

«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?

Чергинец: «Я говорю по-русски, защищая белорусский, это нормальное тоже явление»
01 сентября 2021 15:56

Чергинец: «Я говорю по-русски, защищая белорусский, это нормальное тоже явление»

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?
16 февраля 2021 12:38

Нас ждут новые имена, форматы и проекты. Чем удивит Минская международная книжная выставка-ярмарка в 2021-м?

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?
26 августа 2020 20:38

«Кожны твор, які быў выбраны, які чытаўся, кранае душу». Як прайшоў фінал «Жывой класікі-2020»?

«За полторы минуты заинтересовать любого человека прочитать книгу». Необычный конкурс буктрейлеров пройдёт в Беларуси
24 января 2020 09:31

«За полторы минуты заинтересовать любого человека прочитать книгу». Необычный конкурс буктрейлеров пройдёт в Беларуси

В Минске презентовали серию книг, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси
10 октября 2019 19:35

В Минске презентовали серию книг, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси