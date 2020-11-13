Андрей Кондрашов: будет ли Лукашенко разговаривать с оппозицией? С оппозицией – да, с предателями – нет

Новости Беларуси. Темы встречи Александра Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья стали одними из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. В разговоре нет закрытых тем – этот пункт глава государства обозначил в самом начале.
«С ним очень легко беседовать, без напряга». Что рассказал журналист из Казахстана про Александра Лукашенко?
Первый заместитель генерального директора ВГТРК в журналистике без малого 30 лет. Умеет из интересного выбирать главное.
Андрей Кондрашов, первый заместитель генерального директора ВГТРК (Россия):
Транзита власти не будет, и он об этом говорит открыто. Что народ решит, так и будет. Кого выберет народ, тот и будет Президентом. Никаких преемников он себе готовить не будет. Будет ли он разговаривать с оппозицией? С оппозицией – да, с предателями – нет. Тихановская предательница? Да. Все, кто в Литве, все предатели. Все, кто предлагают санкции против Беларуси, те, разумеется, предатели. Четкое подразделение, где оппозиция, где предатели, с которыми он никогда не будет разговаривать.
Читайте также:
Александр Лукашенко: «Эти белорусы, которые сегодня бунтуют – там же не все негодяи, подонки и идиоты»
Александр Лукашенко: «Уеду в ту же Россию, буду жить, работать. Я, слава богу, ещё здоровый мужик»
Александр Лукашенко: даже если я один останусь, я буду бороться за то, что я создавал четверть века своими руками