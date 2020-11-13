Андрей Кондрашов: будет ли Лукашенко разговаривать с оппозицией? С оппозицией – да, с предателями – нет

Новости Беларуси. Темы встречи Александра Лукашенко с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья стали одними из самых обсуждаемых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Независимости 13 ноября работали журналисты из пяти стран – Беларуси, Казахстана, Молдовы, России и Украины. В разговоре нет закрытых тем – этот пункт глава государства обозначил в самом начале.

«С ним очень легко беседовать, без напряга». Что рассказал журналист из Казахстана про Александра Лукашенко?

Первый заместитель генерального директора ВГТРК в журналистике без малого 30 лет. Умеет из интересного выбирать главное.