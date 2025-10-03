Аэропорт Мюнхена остановил работу из-за беспилотников

Аэропорт Мюнхена временно приостановил полеты вечером 2 октября после того, как в воздушном пространстве было обнаружено несколько беспилотников. Информации о владельцах дронов нет. Об этом пишет ТАСС.

Аэропорт в Мюнхене возобновил работу после инцидента с дронами

Ранее аналогичные инциденты произошли в Дании: в сентябре несколько аэропортов, включая Копенгаген, приостановили работу из-за сообщений о беспилотниках.

Датские власти не нашли никаких доказательств причастности России к этим делам.

Посольство России в Копенгагене отвергло обвинения, назвав их провокацией, направленной на усиление напряженности и затягивание конфликта.

Пресс-секретарь президента России заявил, что обвинения беспочвенны, а Владимир Путин в шутку пообещал больше не запускать беспилотники в другие страны.

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