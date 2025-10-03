«Это не сказка?» Лукашенко доложили об успехах в генетической работе на Солигорской птицефабрике

Ответственность председателей райисполкомов за свою территорию, недопустимость отчуждения сельхозземель под строительство, обращение с энергонасыщенной техникой, а также перспективы развития Солигорской птицефабрики. Эти и другие вопросы были 3 октября в центре внимания Президента. Александр Лукашенко работал в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Птицефабрика была создана 55 лет назад, тогда в год производили три миллиона яиц. Сегодня такие объемы достигают за четыре дня. Глобально разговор шел о самообеспеченности страны мясом птицы и яйцом. Точечно о работе селекционно-генетического центра, строительство которого частично завершилось в 2025 году.

– Генетикой уже занимаемся полтора года, есть три селекционера-генетика.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это хорошо. Когда будет перепелка своя?

– Своя – через три с половиной года. Пять лет отводится на получение собственного кросса, у нас уже генофонд создан. У нас есть база. Самое главное – у нас есть, с чем работать.

– Все, что говоришь, это не сказка, это будет сделано?

– Не сказка, я за свои слова отвечаю.

– С кем ты работаешь?

– С институтом генетики.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Шанс по перепелке есть.

– Только шанс?

– Хороший шанс.