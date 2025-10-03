Прямой эфир

«Это не сказка?» Лукашенко доложили об успехах в генетической работе на Солигорской птицефабрике

03 октября 2025 10:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ответственность председателей райисполкомов за свою территорию, недопустимость отчуждения сельхозземель под строительство, обращение с энергонасыщенной техникой, а также перспективы развития Солигорской птицефабрики. Эти и другие вопросы были 3 октября в центре внимания Президента. Александр Лукашенко работал в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это не сказка?» Лукашенко доложили об успехах в генетической работе на Солигорской птицефабрике -2

Птицефабрика была создана 55 лет назад, тогда в год производили три миллиона яиц. Сегодня такие объемы достигают за четыре дня. Глобально разговор шел о самообеспеченности страны мясом птицы и яйцом. Точечно о работе селекционно-генетического центра, строительство которого частично завершилось в 2025 году.

«Это не сказка?» Лукашенко доложили об успехах в генетической работе на Солигорской птицефабрике -4

Генетикой уже занимаемся полтора года, есть три селекционера-генетика. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это хорошо. Когда будет перепелка своя?
– Своя – через три с половиной года. Пять лет отводится на получение собственного кросса, у нас уже генофонд создан. У нас есть база. Самое главное – у нас есть, с чем работать. 
– Все, что говоришь, это не сказка, это будет сделано?
– Не сказка, я за свои слова отвечаю. 
С кем ты работаешь?
С институтом генетики.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Шанс по перепелке есть. 
– Только шанс?
– Хороший шанс. 

Лукашенко рассказал, зачем ездил инспектировать «Городец».

# Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Караник

Другие новости рубрики

Все новости
«Клип снимали в машине ночью в Гродно» – Евгений Кислый о новой песне «Уголёк»
03 октября 2025 10:01

«Клип снимали в машине ночью в Гродно» – Евгений Кислый о новой песне «Уголёк»

В Гродно учащихся военно-патриотического класса посвятили в кадеты
03 октября 2025 09:36

В Гродно учащихся военно-патриотического класса посвятили в кадеты

Дзиодзина: Беларусь – надёжный партнёр для государств, которые намерены выстраивать взаимовыгодный диалог
03 октября 2025 09:25

Дзиодзина: Беларусь – надёжный партнёр для государств, которые намерены выстраивать взаимовыгодный диалог