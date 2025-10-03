«Клип снимали в машине ночью в Гродно» – Евгений Кислый о новой песне «Уголёк»

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Кислый, певец и автор из Гродно, который недавно представил свою новую песню и клип под названием «Уголек». Узнаем о результатах творческого поиска, эмоциях и планах.

Евгений Кислый, певец:

Идея этого клипа – это заслуга моего творческого друга Александра Шамарина, с неиссякаемой энергией этот человек. Пришел я к нему, что у меня есть замечательная песня, и мы сняли это в машине ночью в моем любимом городе Гродно. Через окно можно увидеть, что это улица Советская.

Юрий Царев, ведущий:

Вы уже опубликовали клип, есть какие-то первые отзывы?

Евгений Кислый:

Много звонили, много писали, много было позитивных отзывов, что настолько приятно, что на нашей сцене, в нашей Беларуси есть такие ребята креативные, которые создают что-то новое.