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«Клип снимали в машине ночью в Гродно» – Евгений Кислый о новой песне «Уголёк»

03 октября 2025 10:01
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Евгений Кислый, певец и автор из Гродно, который недавно представил свою новую песню и клип под названием «Уголек». Узнаем о результатах творческого поиска, эмоциях и планах.

Юлия Самусенко, ведущая:
Как проходили съемки клипа? Как пришла идея снимать клип в машине?

«Клип снимали в машине ночью в Гродно» – Евгений Кислый о новой песне «Уголёк»-2

Евгений Кислый, певец:
Идея этого клипа – это заслуга моего творческого друга Александра Шамарина, с неиссякаемой энергией этот человек. Пришел я к нему, что у меня есть замечательная песня, и мы сняли это в машине ночью в моем любимом городе Гродно. Через окно можно увидеть, что это улица Советская.

Юрий Царев, ведущий:
Вы уже опубликовали клип, есть какие-то первые отзывы?

Евгений Кислый:
Много звонили, много писали, много было позитивных отзывов, что настолько приятно, что на нашей сцене, в нашей Беларуси есть такие ребята креативные, которые создают что-то новое.

Подробности в видео.

# Музыка # Белорусская музыка # Юрий Царёв # Юлия Самусенко

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