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Аэропорт в Мюнхене возобновил работу после инцидента с дронами

03 октября 2025 10:50
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Аэропорт в Мюнхене возобновил работу после инцидента с дронами-0

Аэропорт Мюнхена возобновил работу в пятницу утром после временной приостановки вечером 2 октября, вызванного появлением неопознанных беспилотников. Об этом пишет ТАСС.

Из-за темноты не удалось определить их тип и происхождение, ведется расследование с участием полицейского вертолета.

Около трех тысяч пассажиров столкнулись с изменениями в расписании: 17 рейсов были отменены, 15 перенаправлены в другие города. Сотни людей провели ночь в аэропорту, где им предоставили питание и раскладные кровати.

Инцидент совпал с последней неделей фестиваля «Октоберфест», когда поток туристов особенно высок и аэропорт работает на пределе своих возможностей.

Аэропорт Мюнхена остановил работу из-за беспилотников

Фото: pixabay

# Международная политика # самолеты

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