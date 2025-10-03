Прямой эфир

В Палате представителей приняли законопроект по вопросам регулирования земельных отношений

03 октября 2025 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Узаконить свой земельный участок станет проще. На заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам регулирования земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Палате представителей приняли законопроект по вопросам регулирования земельных отношений-2

Он упростит жизнь тем, кто давно занимает участок без документов, – для них создадут более простой механизм легализации права владения. Кроме того, люди, которые когда-то отказались от выделенного участка по уважительной причине, смогут претендовать на новый для строительства дома.

Также в первом чтении принят законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Они предусматривают новые подходы в отношении тех, кто реализует выращенную самостоятельно сельхозпродукцию.

В Палате представителей приняли законопроект по вопросам регулирования земельных отношений-4

Наталья Кулешова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам:
Два основных изменения – это получение дохода физическим лицом, с принятием изменений доход будет определяться из фактически полученного дохода в календарном году. И вторые изменения будут касаться особенностей налогообложения либо освобождения дохода, заявляемого физическими лицами в пояснениях об источниках денежных средств при декларировании доходов и имущества. По нашему мнению, данные изменения снизят налоговое администрирование на физическое лицо и предлагают сегодня физическому лицу вариативность.

В Палате представителей приняли законопроект по вопросам регулирования земельных отношений-6

В первом чтении принят закон об административной ответственности. Его цель – сделать наказание за мелкие правонарушения более оперативным и эффективным, а также ликвидировать правовые пробелы в интересах национальной безопасности.

Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:
Нужно внести в Кодекс об административных правонарушениях изменения, связанные с тем, что был принят целый ряд указов главы государства. Здесь можно привести в пример два указа Президента нашей страны прошлого года об операторах сотовой связи, об охвате территории, о качестве сотовой связи. Соответственно, вносится норма об административной ответственности операторов за невыполнение этих требований. Также в прошлом году был издан указ главы государства об обращении цифровых знаков, токенов. Установлен порядок через определенного оператора. Нашим проектом предусматривается введение ответственности за нарушение этого порядка.

В Палате представителей приняли законопроект по вопросам регулирования земельных отношений-8

Также во втором чтении принят закон о деятельности органов по чрезвычайным ситуациям. Он, среди прочего, наделяет спасателей правом в особых случаях проводить личный досмотр граждан.

# Палата представителей # Закон

Другие новости рубрики

Все новости
«Это не сказка?» Лукашенко доложили об успехах в генетической работе на Солигорской птицефабрике
03 октября 2025 10:38

«Это не сказка?» Лукашенко доложили об успехах в генетической работе на Солигорской птицефабрике

«Клип снимали в машине ночью в Гродно» – Евгений Кислый о новой песне «Уголёк»
03 октября 2025 10:01

«Клип снимали в машине ночью в Гродно» – Евгений Кислый о новой песне «Уголёк»

В Гродно учащихся военно-патриотического класса посвятили в кадеты
03 октября 2025 09:36

В Гродно учащихся военно-патриотического класса посвятили в кадеты