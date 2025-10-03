В Палате представителей приняли законопроект по вопросам регулирования земельных отношений

Узаконить свой земельный участок станет проще. На заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам регулирования земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он упростит жизнь тем, кто давно занимает участок без документов, – для них создадут более простой механизм легализации права владения. Кроме того, люди, которые когда-то отказались от выделенного участка по уважительной причине, смогут претендовать на новый для строительства дома. Также в первом чтении принят законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Они предусматривают новые подходы в отношении тех, кто реализует выращенную самостоятельно сельхозпродукцию.

Наталья Кулешова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам:

Два основных изменения – это получение дохода физическим лицом, с принятием изменений доход будет определяться из фактически полученного дохода в календарном году. И вторые изменения будут касаться особенностей налогообложения либо освобождения дохода, заявляемого физическими лицами в пояснениях об источниках денежных средств при декларировании доходов и имущества. По нашему мнению, данные изменения снизят налоговое администрирование на физическое лицо и предлагают сегодня физическому лицу вариативность.

В первом чтении принят закон об административной ответственности. Его цель – сделать наказание за мелкие правонарушения более оперативным и эффективным, а также ликвидировать правовые пробелы в интересах национальной безопасности. Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:

Нужно внести в Кодекс об административных правонарушениях изменения, связанные с тем, что был принят целый ряд указов главы государства. Здесь можно привести в пример два указа Президента нашей страны прошлого года об операторах сотовой связи, об охвате территории, о качестве сотовой связи. Соответственно, вносится норма об административной ответственности операторов за невыполнение этих требований. Также в прошлом году был издан указ главы государства об обращении цифровых знаков, токенов. Установлен порядок через определенного оператора. Нашим проектом предусматривается введение ответственности за нарушение этого порядка.