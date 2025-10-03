В Палате представителей приняли законопроект по вопросам регулирования земельных отношений
Узаконить свой земельный участок станет проще. На заседании третьей сессии Палаты представителей Национального собрания депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам регулирования земельных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он упростит жизнь тем, кто давно занимает участок без документов, – для них создадут более простой механизм легализации права владения. Кроме того, люди, которые когда-то отказались от выделенного участка по уважительной причине, смогут претендовать на новый для строительства дома.
Также в первом чтении принят законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Они предусматривают новые подходы в отношении тех, кто реализует выращенную самостоятельно сельхозпродукцию.
Наталья Кулешова, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по бюджету и финансам:
Два основных изменения – это получение дохода физическим лицом, с принятием изменений доход будет определяться из фактически полученного дохода в календарном году. И вторые изменения будут касаться особенностей налогообложения либо освобождения дохода, заявляемого физическими лицами в пояснениях об источниках денежных средств при декларировании доходов и имущества. По нашему мнению, данные изменения снизят налоговое администрирование на физическое лицо и предлагают сегодня физическому лицу вариативность.
В первом чтении принят закон об административной ответственности. Его цель – сделать наказание за мелкие правонарушения более оперативным и эффективным, а также ликвидировать правовые пробелы в интересах национальной безопасности.
Александр Омельянюк, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по законодательству:
Нужно внести в Кодекс об административных правонарушениях изменения, связанные с тем, что был принят целый ряд указов главы государства. Здесь можно привести в пример два указа Президента нашей страны прошлого года об операторах сотовой связи, об охвате территории, о качестве сотовой связи. Соответственно, вносится норма об административной ответственности операторов за невыполнение этих требований. Также в прошлом году был издан указ главы государства об обращении цифровых знаков, токенов. Установлен порядок через определенного оператора. Нашим проектом предусматривается введение ответственности за нарушение этого порядка.
Также во втором чтении принят закон о деятельности органов по чрезвычайным ситуациям. Он, среди прочего, наделяет спасателей правом в особых случаях проводить личный досмотр граждан.