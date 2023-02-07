В Минской области задержали 29 водителей с 3 по 6 февраля. ГАИ напоминает об ответственности

Новости Беларуси. В Минской области подвели итоги профилактической акции «Трезвый водитель». В период с 3 по 6 февраля на дорогах центрального региона было задержано 29 автовладельцев в состоянии опьянения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Профилактические мероприятия в области проводятся регулярно. В период акции сотрудники ГАИ увеличивают экипажи, мониторят автодороги и улицы. Кроме того, выявляют нетрезвых пешеходов и велосипедистов. Особое внимание – дорогам вблизи объектов торговли, а также автозаправочным станциям. За время акции в Березинском районе был задержан один пьяный водитель и пять бесправников.

Юлия Камеко, старший инспектор по административной практике ОГАИ Березинского РОВД:

За весь 2022 год на территории Березинского района выявлено 56 нетрезвых водителей. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по первой части статьи 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, если концентрация промилле в выдыхаемом воздухе составляет до 0,8, ответственность – три года лишения и 100 базовых величин. Во второй части, если свыше 0,8 промилле – это пять лет лишения и 200 базовых величин.

Всего с начала года в Минской области произошло 47 ДТП. Одно из них – по вине пьяного водителя.