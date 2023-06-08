Патрушев: народы России и Украины не заинтересованы в конфликте, но почему-то он разворачивается

Новости Беларуси. Один в поле не воин и только единство делает нас сильнее. Такими словами 8 июня завершилась публичная часть встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко собрал совещание с госсекретарями советов безопасности стран ОДКБ. Сегодня звучало много политических заявлений и о глубинных причинах конфликтов по периметру альянса, и о вариантах решений двусторонних конфликтов, и о происходящем на территории наших соседей.
Как рассказали журналистам секретари совбезов, за эти 1,5 часа общения прозвучало много, в некоторой степени инсайдерской информации.
Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России:
Мы получили очень полезную информацию от Президента Беларуси, и он касался многих вопросов: и обстановки в мире, и обстановки в регионе, который нас волнует сейчас в первую очередь – это обстановка в районе ОДКБ. Народ Украины не заинтересован, народ России тоже не заинтересован, народы, которые живут на территории ОДКБ, тоже не заинтересованы, но почему-то конфликт разворачивается, почему-то он начался. Называю вам страны, которые в первую очередь заинтересованы – это США и также Англия. Когда они говорят, что хотят доминировать в мире и прописывают это в своих стратегических документах, то мы видим, что это так. Так они относятся и к африканским странам, и так хотят, чтобы относились к нам. Этого не будет никогда.