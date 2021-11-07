«Патриотическое общество переживает второе дыхание». В Минске возложили цветы к памятнику Ленина

Новости Беларуси. О том, что для Беларуси Октябрьская революция обернулась прежде всего образованием национальной государственности, сегодня, 7 ноября, вспоминали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча единомышленников прошла на площади Независимости. Как, впрочем, и всегда, 7 ноября цветы и венки возлагают к памятнику Владимира Ильича Ленина.

Состоялся и торжественный митинг, посвященный 104 годовщине революции. Белорусы – немногие в мире, кто отдает дань историческим традициям. И этот день давно успел стать у нас символом преемственности поколений.

Николай Волович, член Центрального комитета Коммунистической партии:

Если бы не 7 ноября, то, возможно, и не было бы суверенного независимого государства как Республика Беларусь. Поэтому 7 ноября имеет в том числе и такой глубокий смысл. Он дал оформить Беларуси свою государственность.

Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:

Благодаря Великому Октябрю произошли изменения, наша республика превратилась в индустриальную, научно-техническую, культурную страну. И мы это все должны показывать молодежи, потому что молодежи строить будущее.