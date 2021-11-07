«Патриотическое общество переживает второе дыхание». В Минске возложили цветы к памятнику Ленина

Новости Беларуси. О том, что для Беларуси Октябрьская революция обернулась прежде всего образованием национальной государственности, сегодня, 7 ноября, вспоминали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О том, что для Беларуси Октябрьская революция обернулась прежде всего образованием национальной государственности, сегодня, 7 ноября, вспоминали в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча единомышленников прошла на площади Независимости. Как, впрочем, и всегда, 7 ноября цветы и венки возлагают к памятнику Владимира Ильича Ленина.
Состоялся и торжественный митинг, посвященный 104 годовщине революции. Белорусы – немногие в мире, кто отдает дань историческим традициям. И этот день давно успел стать у нас символом преемственности поколений.
Николай Волович, член Центрального комитета Коммунистической партии:
Если бы не 7 ноября, то, возможно, и не было бы суверенного независимого государства как Республика Беларусь. Поэтому 7 ноября имеет в том числе и такой глубокий смысл. Он дал оформить Беларуси свою государственность.
Алексей Сокол, первый секретарь Коммунистической партии Беларуси:
Благодаря Великому Октябрю произошли изменения, наша республика превратилась в индустриальную, научно-техническую, культурную страну. И мы это все должны показывать молодежи, потому что молодежи строить будущее.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Сегодня патриотическое общество, в том числе молодежь, переживает второе дыхание. И это дыхание слышно далеко за пределами нашей страны. Так, наши ребята активно работают по тем депутатам Европарламента, Евросоюза, которые не понимают, что они делают: голосуют за очередные пакеты, даже не вникая в ситуацию. Мы направляем письма, мы даем сигналы обществу. И та молодежь, которая сегодня пришла отметить праздник, как отметил глава государства, который направлен на то, чтобы провести очередную ревизию, обозначить гражданам, как много делается в нашей стране.