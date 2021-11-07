Экорынку «Валерьяново» уже год. Что изменилось здесь за это время?
Новости Беларуси. В суверенной Беларуси День Октябрьской революции наполнился еще одним смыслом. К 7 ноября у нас принято вводить в строй новые важные объекты. Такие подарки в 2021 году уже получили во многих районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А вот осенью 2020-го торжественно был открыт экорынок «Валерьяново». Популярность он приобрел не сразу. Это теперь у каждого прилавка круг постоянных покупателей. Больше всего их выстраивается за продукцией, которым рекламу в свое время сделал глава государства.
Александр Лукашенко весной познакомился с тем, как работает новый рынок. Не обошлось и без живого общения с людьми. Тогда Президент поручил четко определиться с концепцией объекта в Валерьяново, найти баланс между интересами фермеров, других участников торговли и владельцев комплекса. Сегодня можно говорить, что это удалось.
Качество отличное, мне нравится. Очень вкусные на рынке колбаски, нам нравятся, очень вкусная выпечка. С детками всегда езжу на праздник.
Денис Лявер, директор ООО «Торговый дом «Валерьяново»:
Товара стало больше, намного больше, особенно в выходные дни, когда приезжают люди на один день, на два, на три. Стараемся, сейчас ярмарку сделали фермерскую, чтобы люди могли приехать, продать свой товар. Самая главная мечта для меня – чтобы этот рынок кипел, как какой-то вулкан, чтобы покупатели приезжали, выбирали товар, чтобы было побольше народа.
Год назад новый рынок, где будут продаваться только экологические продукты, для потребителей был еще в диковинку. Сегодня это не только площадка для торговли фермеров, а целый комплекс с гипермаркетом, фудкортом и даже собственным сезонным рынком. Свою историю он начал именно 7 ноября.