Экорынку «Валерьяново» уже год. Что изменилось здесь за это время?

Новости Беларуси. В суверенной Беларуси День Октябрьской революции наполнился еще одним смыслом. К 7 ноября у нас принято вводить в строй новые важные объекты. Такие подарки в 2021 году уже получили во многих районах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот осенью 2020-го торжественно был открыт экорынок «Валерьяново». Популярность он приобрел не сразу. Это теперь у каждого прилавка круг постоянных покупателей. Больше всего их выстраивается за продукцией, которым рекламу в свое время сделал глава государства.