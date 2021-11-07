Они умеют читать наизусть Шекспира и нянчиться с ребёнком. Посмотрите, какие экспонаты есть на фестивале роботов

Считываю информацию. Еще немножко, и у тебя будут новые друзья.
Считываю информацию. Еще немножко, и у тебя будут новые друзья.
Наш мир полон сюрпризов и ноу-хау. С каждым годом в жизни человека появляются изобретения, помогающие улучшить условия жизни и сделать быт гораздо комфортнее и интереснее. Именно здесь, на фестивале роботов, можно познать все тайны искусственного интеллекта и погрузиться в невероятный мир технологий.
Лилия Садыкова, организатор фестиваля роботов:
Фестиваль роботов – это место, в котором собраны роботы с разных стран, со всего мира. В одном месте можно познакомиться с роботами, которые разговаривают, танцуют, у них искусственный интеллект, они выполняют команды. И это очень интересно, я думаю, и взрослым, и детям. На фестивале роботов можно прослушать экскурсию, увидеть, что роботы умеют делать, как они были созданы, из чего они состоят.
Стереть границы между реальностью и виртуальным миром сегодня возможно. Голограммы парят в воздухе – чтобы их увидеть, не понадобятся специальные очки. Опытные экскурсоводы познакомят вас с 84 самыми разнообразными и многофункциональными моделями.
К примеру, робот-змея оснащен датчиком, с помощью которого обнаруживает объекты перед собой.
Робот Пеппер способен выполнять различные задачи: от няни для ребенка до сторожа дома и даже друга.
А Робот Теспиан с легкостью устроит для вас кинопремьеру. Он умеет показывать сцены из известных фильмов и даже читать наизусть произведения Шекспира.
Последние модели роботов – с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио – их очень много, поэтому знакомство планируйте не меньше чем на два часа. В рамках фестиваля запланированы и мастер-классы. В мастерских можно собрать карманного мультиробота, слепить всеми любимый слайм, создать шар будущего или научиться рисовать с помощью 3D-ручки.
Черную часть не трогаем, трогаем только цветную и белую часть. Чтобы наша ручка начала рисовать, мы один раз нажимаем на нижнюю стрелочку, она рисует, еще раз нажали – не рисует. Вот это – скорость. Здесь у нас максимальная, здесь ставим минимальную. Чтобы заправить нашу ручку, нам надо выбрать пластик. Какой будет? Розовенький. Берем кончик от розовенького и вставляем в отверстие. Нажимаем на нижнюю стрелочку и следим, чтобы скорость стояла максимальная. Тогда пластик быстро нагревается и выходит через ручку. Нам надо поставить ручку прямо на листочек, нажать на нижнюю стрелочку и начать закрашивать. Вверх-вниз, вверх-вниз, не оставляя никаких промежутков.
Восхититесь и робо-собакой из знаменитых роликов в интернете: она и вправду встает на задние лапы и делает переворот.
Почувствовать себя героем знаменитого фильма про Гарри Поттера и записать собственный видеоролик можете и вы. В нем можно виртуозно пролететь на метле и ощутить себя настоящим волшебником. Но без компьютерной магии здесь не обойтись.
Танцуй, пой, болтай с андроидами и приручай робо-животных. Вы удивитесь робо-акробатике и танцевальным трюкам в первом в мире цирке роботов, где артисты встают на голову и демонстрируют чудеса эквилибристики. Приятным и полезным станет знакомство с электронными помощниками, которые готовы выполнять всю работу по дому. Здесь найдется развлечение на любой возраст: игры, загадки, создание собственной музыки, очки виртуальной реальности и многое другое. Фестиваль продлится до 14 ноября.