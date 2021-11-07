Они умеют читать наизусть Шекспира и нянчиться с ребёнком. Посмотрите, какие экспонаты есть на фестивале роботов

Считываю информацию. Еще немножко, и у тебя будут новые друзья.

Наш мир полон сюрпризов и ноу-хау. С каждым годом в жизни человека появляются изобретения, помогающие улучшить условия жизни и сделать быт гораздо комфортнее и интереснее. Именно здесь, на фестивале роботов, можно познать все тайны искусственного интеллекта и погрузиться в невероятный мир технологий.

Лилия Садыкова, организатор фестиваля роботов:

Фестиваль роботов – это место, в котором собраны роботы с разных стран, со всего мира. В одном месте можно познакомиться с роботами, которые разговаривают, танцуют, у них искусственный интеллект, они выполняют команды. И это очень интересно, я думаю, и взрослым, и детям. На фестивале роботов можно прослушать экскурсию, увидеть, что роботы умеют делать, как они были созданы, из чего они состоят.

Стереть границы между реальностью и виртуальным миром сегодня возможно. Голограммы парят в воздухе – чтобы их увидеть, не понадобятся специальные очки. Опытные экскурсоводы познакомят вас с 84 самыми разнообразными и многофункциональными моделями.

К примеру, робот-змея оснащен датчиком, с помощью которого обнаруживает объекты перед собой.

Робот Пеппер способен выполнять различные задачи: от няни для ребенка до сторожа дома и даже друга.

А Робот Теспиан с легкостью устроит для вас кинопремьеру. Он умеет показывать сцены из известных фильмов и даже читать наизусть произведения Шекспира.

Последние модели роботов – с выставок в Лас-Вегасе, Пекине, Берлине, Милане и Токио – их очень много, поэтому знакомство планируйте не меньше чем на два часа. В рамках фестиваля запланированы и мастер-классы. В мастерских можно собрать карманного мультиробота, слепить всеми любимый слайм, создать шар будущего или научиться рисовать с помощью 3D-ручки.

Черную часть не трогаем, трогаем только цветную и белую часть. Чтобы наша ручка начала рисовать, мы один раз нажимаем на нижнюю стрелочку, она рисует, еще раз нажали – не рисует. Вот это – скорость. Здесь у нас максимальная, здесь ставим минимальную. Чтобы заправить нашу ручку, нам надо выбрать пластик. Какой будет? Розовенький. Берем кончик от розовенького и вставляем в отверстие. Нажимаем на нижнюю стрелочку и следим, чтобы скорость стояла максимальная. Тогда пластик быстро нагревается и выходит через ручку. Нам надо поставить ручку прямо на листочек, нажать на нижнюю стрелочку и начать закрашивать. Вверх-вниз, вверх-вниз, не оставляя никаких промежутков.

Восхититесь и робо-собакой из знаменитых роликов в интернете: она и вправду встает на задние лапы и делает переворот.

Почувствовать себя героем знаменитого фильма про Гарри Поттера и записать собственный видеоролик можете и вы. В нем можно виртуозно пролететь на метле и ощутить себя настоящим волшебником. Но без компьютерной магии здесь не обойтись.