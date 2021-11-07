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«Событие, с которого началась история белорусского государства». Александр Лукашенко направил поздравления с 7 ноября

07 ноября 2021 11:25
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Новости Беларуси. День Октябрьской революции, изменившей ход истории человечества, отмечается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои поздравления белорусам направил Президент.

«Событие, с которого началась история белорусского государства». Александр Лукашенко направил поздравления с 7 ноября-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Продолжая исторический путь героических поколений, с достоинством прошедших через испытания гражданского противостояния, Первой мировой и Великой Отечественной войн, послевоенной разрухи, мы делаем все, чтобы, невзирая на новые вызовы, сохранить достижения прошлого – свой уклад жизни и традиции, внутринациональный мир и единство, наш суверенитет. Пусть память об эпохальном событии, с которого началась история белорусского государства, помогает нам беречь такой великий дар, укреплять свои позиции на мировой политической арене.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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