Патриарх Кирилл провёл богослужение в кафедральном соборе Минска. Посмотрите, как это было

Новости Беларуси. В Беларусь прибыл почетный гость – Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Визит Святейшего приурочен к празднованию 1030-летия православия на белорусских землях и учреждения Полоцкой епархии. Вечером 4 июня Патриарх Кирилл проводит богослужение в кафедральном соборе Минска. Подробности у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Беларусь встречает Патриарха Кирилла. В главном соборе белорусской столицы предстоятель Русской православной церкви уже четвертый раз. Сегодняшнее посещение он начала с возложения к недавно открытому монументу Владыки Филарета. Затем началась торжественная служба.

У церковного клира есть свой дресс-код. 4 июня день празднования памяти преподобной Евфросинии Полоцкой, поэтому все в зеленых одеяниях. Кстати, этот же цвет является цветом Патриарха. Патриарх Кирилл: мы говорим «подвижник благочестия», потому что подвижник подвигает себя к более высокому уровню духовной жизни. Читайте здесь. В храме рядом со священниками – прихожане, представители белорусских и союзных властей, посол России. Среди молитвенных прошений особым чином звучит молитва о властях и воинстве.

Символично нынешний визит Святейшего приурочен к 1030-летию православия на наших белорусских землях. Именно тогда свет истиной веры, словно солнечные лучи в дремучей пуще, пробился к неиссякаемому источнику развития нашего Отечества. И наши предки из разрозненных племен стали впоследствии государством.

Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата:

Я хотел бы, чтобы мы помнили, что это не просто какая-то страница из прошлого, которую мы почему-то вспоминаем. А это то, что определило нашу жизнь. Вот если бы Русь в свое время не крестилась бы, мы бы с вами сейчас здесь не стояли. Мир был бы другим, все было бы иначе. И поэтому, когда мы говорим, что это наш культурно-исторический выбор, это не какая-то красивая фраза из учебника или еще что-то такое. Это то, что наполняет нас жизнью сегодня. И очень важно эту живую связь чувствовать.

На белорусских землях было сразу два центра православия. Но именно в Полоцке была возведена София яко же в Византии. В те времена это было главным символом могущества. Это значило, что равный среди первых. Есть люди, которые делают историю. В то время такой личностью стала Евфросиния Полоцкая. 5 июля День памяти преподобной.