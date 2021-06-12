Когда нужно выполоть сорняки, чтобы они больше не выросли? Рассказываем о приметах середины июня

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

14 июня. В этот день предки внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой.