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Когда нужно выполоть сорняки, чтобы они больше не выросли? Рассказываем о приметах середины июня

12 июня 2021 17:28
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».

14 июня. В этот день предки внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой.

Когда нужно выполоть сорняки, чтобы они больше не выросли? Рассказываем о приметах середины июня -1

15 июня. Тихая погода утром и ночью – жди ясные дни. Также погода обещает быть теплой, если всю ночь слышны трели соловья. А если на закате солнце прячется за облака или тучи, будет ненастье. В старину подмечали, если после обеда в этот день начался дождь, то вторая половина июля будет дождливой.

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Когда нужно выполоть сорняки, чтобы они больше не выросли? Рассказываем о приметах середины июня -4

16 июня. В этот день северо-восточный ветер предвещал беспрерывные дожди. А если вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.

Когда нужно выполоть сорняки, чтобы они больше не выросли? Рассказываем о приметах середины июня -7

18 июня. В старину считалось, что с этого дня начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные». Хозяйки подмечали, если утром выполоть все сорняки, то они больше не вырастут.

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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