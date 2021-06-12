Когда нужно выполоть сорняки, чтобы они больше не выросли? Рассказываем о приметах середины июня
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы, рассказали в программе «Плюс-минус».
14 июня. В этот день предки внимательно наблюдали, как восходит солнце. Если небо при этом было чистым, а лучи беспрепятственно освещали поля, считалось, что рожь уродится густой и спелой.
15 июня. Тихая погода утром и ночью – жди ясные дни. Также погода обещает быть теплой, если всю ночь слышны трели соловья. А если на закате солнце прячется за облака или тучи, будет ненастье. В старину подмечали, если после обеда в этот день начался дождь, то вторая половина июля будет дождливой.
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16 июня. В этот день северо-восточный ветер предвещал беспрерывные дожди. А если вихрь медленно поднимается с земли к небу и долго вращается, то погода в ближайшие дни будет ясной.
18 июня. В старину считалось, что с этого дня начинаются самые короткие ночи в году – «воробьиные». Хозяйки подмечали, если утром выполоть все сорняки, то они больше не вырастут.