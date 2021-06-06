«Болезни сразу пойдут». Рассказываем, чего нельзя делать при выращивании клубники

Новости Беларуси. В 2021 году пик витаминного сезона сдвинулся по срокам практически на месяц. Если раньше первую клубнику на прилавках можно было найти уже в мае, то сейчас ягода только-только поспевает. Такая же ситуация и с огурцами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Однако Брестская область, которая всегда славилась успешными фермерами, плодоовощной сезон открыла. Настоящим клубничным раем в Беларуси выступает Лунинецкий район, огуречные же плантации разместились во всем известных Ольшанах.

В середине витаминного сезона белорусские рынки предоставят весь ценовый спектр. На клубнику может быть до десяти вариантов. Хочешь ягоду помельче для варенья – пожалуйста, по 70 копеек, а если нужна крупная и красивая для украшения стола – будь добр отдать больше 10 рублей. Юлия Стриго, корреспондент:

Вот и Сергей Григорьевич считает цену на свою клубнику оправданной. Солидный урожай хозяин собрал за день до нашего приезда. Но по поспевающей ягоде видно: качество и вкус на высшем уровне. В клубничном багаже свыше 20 сортов красной ягоды. Обитает она на 70 сотках земли. Клубникой садовод занимается с детства, еще родители научили. А уже сегодня к делу подключились третье и даже четвертое поколения – дети и внуки. Секретами выращивания охотно делятся.

Сергей Мойсак, владелец подсобного хозяйства:

Первое поле, если подготовишь хорошее поле. Вот сосед молодец. Он навоз сюда, пятое, десятое. Он один трудится. Я стараюсь, чтобы на поле лет восемь не было клубники. И после картошки я тоже не посажу. Картофель – одни грибковые заболевания. Одно семейство. Нельзя. Но у нас в основном привыкли: картошку вскопали, поле становится мягкое, рыхлое, и туда легко. Болезни сразу идут. И все.

Его минимальная цена на клубнику – 10 рублей. Продает ягоду хозяин также через скупщиков, но и личная клиентура тоже наработана. О его клубнике хорошо знают даже итальянцы. Дочь Сергея Григорьевича проживает на Апеннинах, и, конечно, соседям довелось оценить вкус белорусской ягоды. Хорошая финансовая подушка и торговля саженцами. Сорта у хозяина отменные, поэтому богатые на ягоду кустики пытается приобрести каждый.