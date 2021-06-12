Дзюдо, рыбалка и даже фигурное катание. Чем удивил гостей летний фестиваль «Вытокі» в Кобрине

Новости Беларуси. Праздник спорта, искусства и истории. В Кобрине масштабный форум «Вытокі» в завершающий фестивальный день бросает настоящий вызов горожанам. Любой желающий может попробовать себя в разных видах спорта и даже принять участие в соревнованиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем еще запомнится фестиваль «Вытокі», расскажет Яна Шипко.

Яна Шипко, корреспондент:

Этот день на фестивале самый активный и динамичный, он проходит под знаком спорта. И на самом деле для участников и гостей это такой хороший спортивный квест – просто обойти все спортивные локации, их больше 20. Вот только вокруг нас, посмотрите: хоккей, дальше волейбол, даже фигурное катание умудрились представить организаторы прямо здесь, в городском парке Кобрина.

Яна Шипко:

Кроме того, спортивные локации все желающие могут найти на любой вкус. Это и дзюдо, и теннис, даже представлены такие необычные виды спорта, элитные, я бы сказала, как конный спорт, пятиборье тоже очень интересно. И не нужно пугаться, потому что, чтобы попробовать свои силы на каждой из этих площадок, необязательно обладать суперспортивными какими-то скилами или выносливостью, тем не менее для участников это очень интересно. Можно попробовать свои силы, например, пострелять из настоящей биатлонной винтовки и позаниматься на тренажере для профессиональных пловцов. Яна Шипко:

Организаторы, детско-юношеские спортивные школы, которые отвечают за различные площадки, постарались, привезли с собой профессиональное оборудование. Кроме того, можно пообщаться с теми, кто профессионально занимается этими видами спорта. И, как полагают организаторы, это станет хорошей мотивацией для тех юных участников, которые сегодня принимают участие в этих стартах, чтобы присмотреться к тому или иному виду спорта. Возможно, это станет таким хорошим импульсом для спортивного бума в различных секциях.

Яна Шипко:

По подсчетам организаторов, уже посетили фестиваль около четырех тысяч участников – это предварительные итоги. И было роздано 2,5 тысячи призов. Это весьма полезные гаджеты для тех, кто любит спорт и путешествие, – спортивные часы. И хотелось бы отметить, что, кроме традиционных видов спорта, есть также такие интересные локации, где можно познакомиться с тем, как ребята занимаются спортивным туризмом, пожарным спортом и даже рыбалкой. Я предлагаю сейчас послушать впечатления гостей и участников фестиваля.

Теннис интересен, потому что там нужна ловкость, хочется отбивать все, мячи, играть. Игра такая интересная.

Интересно было пятиборье, стрельба из лука – много было всего интересного. Правда, еще не все прошел, но надеюсь, что в дальнейшем пройду много еще интересного спорта. Дзюдо, к примеру.

Очень классно, очень круто. Мы уже участвуем не первый раз, нам очень нравится здесь все, организация. Куча детей, всем радостно, весело. Яна Шипко:

Не менее интересна не только спортивная программа. Например, здесь можно познакомиться с ярмаркой местных ремесленников, увидеть местные промыслы и даже продегустировать национальные бренды. Причем все подано с такой изюминкой. Если, например, это стенд кобринских сыров, то там из них шеф-повара готовят рецепты, которые могут повторить все гости фестиваля. А местная кобринская фабрика игрушек построила и вовсе целый город игрушечный для самых маленьких гостей фестиваля.