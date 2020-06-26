«Партыйнае кіраўніцтва прыйшло да высновы, што рэспубліку трэба лячыць ад нацыяналізму. А як лячыць? Абрэзаць, а потым аб’яднаць з Літвой»

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Беларуская савецкая дзяржава ў 20-30-ыя гады, калі былі зроблены першыя крокі да таго, каб нацыянальная дзяржава стала не ідэяй, а рэальным фактарам жыцця, існавала не ў вакууме. Геапалітычныя ўмовы, знешнепалітычныя ўмовы аказвалі самы непасрэдны ўплыў на тое, як вырашалася беларускае пытанне і якім шляхам ішло будаўніцтва нацыянальнай дзяржавы.

Прыгадаем хаця б тое, што Беларуская Народная Рэспубліка не стала рэальнай дзяжавай, у першую чаргу, просто таму, што не ўпісвалася ў геапалітычныя планы ні Германіі, ні Савецкай Расіі. Успомнім усе тыя пертурбацыі, якія перажыла ССРБ першага абвяшчэння за месяц свайго існавання. І ў нямалой ступені тут трэба улічваць той факт, што для кіраўніцтва ў Маскве, для кіраўніцтва ў Смаленску, для кіраўніцтва усходніх губерняў – той жа Віцебской губерніі – тое, што пачалося рэальна з абвяшчэннем і стварэннем ССРБ, было абсалютнай нечаканасцю. Рэспубліка пачала набываць рысы сапраўднай нацыянальнай дзяржавы і ў нямалой ступені партыйнае кіраўніцтва ў тым жа Смаленску, у той жа Маскве прыйшло да высновы, што рэспубліку трэба лячыць ад нацыяналізму. А як лячыць? Абрэзаць, а потым аб’яднаць з Літвой.