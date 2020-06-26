Что грозит сотруднику, который пользуется Интернетом для личных целей на рабочем месте

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь – Анжелика Курчак.

Расскажите про использование Интернета на рабочем месте.

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Эта тема сейчас стала какой-то популярной, хотя я думаю и, наверное, школьнику понятно, когда можно в рабочее время пользоваться Интернетом, а когда нельзя. Можно провести аналогию даже со школой, когда у нас есть рабочее время и есть время отдыха. Когда человек работает, его работа оплачивается, соответственно, наниматель налагает на него определенные обязанности, и он должен выполнять свой функционал.

Что касается пользования Интернетом, все зависит от того, какие у тебя на работе обязанности. Если ты не можешь осуществлять свою деятельность без Интернета, все очень индивидуально, то, конечно, ты пользуешься Интернетом. Но чтобы не было эксцессов, чтобы не было проблем с нанимателем, проще всего прописать в обязанностях работника: возможность пользоваться имуществом, которое вверено нанимателем работнику, в каких целях и для чего.