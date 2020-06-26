Что грозит сотруднику, который пользуется Интернетом для личных целей на рабочем месте

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь – Анжелика Курчак.
Расскажите про использование Интернета на рабочем месте.
Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Эта тема сейчас стала какой-то популярной, хотя я думаю и, наверное, школьнику понятно, когда можно в рабочее время пользоваться Интернетом, а когда нельзя. Можно провести аналогию даже со школой, когда у нас есть рабочее время и есть время отдыха. Когда человек работает, его работа оплачивается, соответственно, наниматель налагает на него определенные обязанности, и он должен выполнять свой функционал.
Что касается пользования Интернетом, все зависит от того, какие у тебя на работе обязанности. Если ты не можешь осуществлять свою деятельность без Интернета, все очень индивидуально, то, конечно, ты пользуешься Интернетом. Но чтобы не было эксцессов, чтобы не было проблем с нанимателем, проще всего прописать в обязанностях работника: возможность пользоваться имуществом, которое вверено нанимателем работнику, в каких целях и для чего.
Безусловно, та ситуация, которая произошла в Интернете, которую мы знаем, когда на рабочем месте просматривают художественные фильмы в рабочее время, априори здесь не нужно объяснять. Или ищут там какие-то покупки. То, что касается непосредственно выполнения обязанностей, необходимо посмотреть новости, изучить какой-то ресурс, разработать там какую-то программу, для этого нужно получить информацию в Интернете, безусловно. Все обусловлено тем кругом обязанностей, который выполняет работник.
Какое наказание грозит за нарушение?
Анжелика Курчак:
Так как это трудовое законодательство регулирует эти отношения, соответственно, там предусмотрены дисциплинарная ответственность или могут быть применены меры материального воздействия, т. е. лишение или ограничение в каких-то выплатах, дополнительных поощрениях.
Информация, которая прошла в Сети, что касается прокуратуры, речь шла о том, что прокуратура разъясняет воздействующее законодательство. После проверки, которая, кстати, была в 2018 году проведена, была размещена информация на сайте разъяснительного характера о том, чтобы предостеречь работников не нарушать дисциплину.