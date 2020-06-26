За сутки исследовано более 200 проб. В Минздраве прокомментировали ситуацию с водой в Минске

Новости Беларуси. В Минске продолжается мониторинг качества и безопасности питьевой воды.

Как сообщает Минздрав, на части территорий Фрунзенского и Московского районов вода по вкусу, запаху и цвету уже соответствует требованиям. Установлены адреса домов, организаций и предприятий в Московском, Центральном и Фрунзенском районах, где ещё есть отклонения в показателях воды.

За сутки было проанализировано более двух сотен проб воды. Нестандартные результаты исследований выявлены по нескольким показателям: «запах» – до 5 баллов при норме 2 балла, «окисляемость перманганатная» – 5,76 мгО/дм3 при нормативе не более 5 мгО/дм3, «нефтепродукты» – 0,051-0,053 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3, аммиак – 0,051-0,053 мг/дм3.

За время наблюдения доля нестандартных проб уменьшилась, но ещё есть объекты, на которых по ряду показателей вода не соответствует требованиям гигиенических нормативов по запаху, хлорорганическим соединениям.

Обнаружение нестандартных проб по показателю «запах» говорит о нестабильной ситуации по качеству воды. Микробиологические показатели соответствуют требованиям.

В настоящее время изучаются по физико-химическим показателям пробы воды, которые были взяты после очистительных работ.

Информация о проблемах с питьевой водой в Минске появилась 24 июня.