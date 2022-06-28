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Партизанский район присоединился к акции «Календарь «Памяти». Что пережила Беларусь ровно 78 лет назад?

28 июня 2022 15:02
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Новости Беларуси. Очередную страницу патриотической акции «Календарь «Памяти» перевернула делегация Партизанского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Партизанский район присоединился к акции «Календарь «Памяти». Что пережила Беларусь ровно 78 лет назад?-1

У монумента Победы отдать дань памяти погибшим в Великую Отечественную войну собрались представители администрации района, общественных организаций, сотрудники предприятий. 78 лет назад 28 июня советские войска освобождали Осиповичи, Старые Дороги, Кличев, Круглое, Крупки, Лепель, Быхов и Могилев.

Партизанский район присоединился к акции «Календарь «Памяти». Что пережила Беларусь ровно 78 лет назад?-4

Диана Лисовская, ученица средней школы № 152:
Наш отряд несет вахту памяти на протяжении полутора лет, заступали в разные важные даты, в такие как день сожжения Хатыни, 22 марта. Брестская крепость – заступали. Посетили город-герой Волгоград и там несли почетную вахту памяти.

Партизанский район присоединился к акции «Календарь «Памяти». Что пережила Беларусь ровно 78 лет назад?-7


Роман Храпский, студент Минского государственного лингвистического университета:
Это память, память о моих родственниках в том числе. Мои прабабушки, прадедушки все прошли войну. И они передают это и передавали, и я буду передавать это в поколение.

Партизанский район присоединился к акции «Календарь «Памяти». Что пережила Беларусь ровно 78 лет назад?-10


Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:
Партизанский район назван по праву в честь воинов-партизан, которые отдали свою жизнь за то, чтобы было мирное небо над головой. В Партизанском районе города-героя Минска 11 улиц, названных в честь героев Советского Союза. 

Партизанский район присоединился к акции «Календарь «Памяти». Что пережила Беларусь ровно 78 лет назад?-13

По традиции участники акции возложили цветы к монументу и почтили память героев-освободителей минутой молчания.

# Великая Отечественная война # общество # Диана Лисовская # Роман Храпский # Валерий Вороницкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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