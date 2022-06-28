Чего нельзя делать в жару людям с больным сердцем? Советы кардиолога

Синоптики прогнозируют, что предстоящая неделя в стране будет очень жаркой. Как пережить без вреда для здоровья период летнего зноя и какие правила стоит соблюдать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

Первое, на что стоит обратить внимание – это количество выпитой жидкости. Избыточное потоотделение приводит к обезвоживанию, что может стать причиной сгущения крови и образования тромбов. Можно пить воду, зеленый чай, натуральные соки и компоты. А вот за газировку и кофе организм не скажет вам спасибо.

Надежда Кирковская, врач-кардиолог медицинского центра «Нордин»:

Жара повышает частоту сердечных сокращений, расширяет сосуды, может снижать давление и провоцировать приступы стенокардии или различные нарушения ритма. Стоит пересмотреть свое питание и отдать предпочтение нежирной пище, питаться лучше часто и небольшими порциями. Стоит кушать больше овощей, фруктов или ягод, меньше жирного. Стоит отказаться от соленых продуктов, от соленых напитков. Владельцам авто тоже стоит быть бдительными. В жару снижается скорость реакции и, как следствие, возрастает риск ДТП. Старайтесь не находиться за рулем долго. Пожилым людям и вовсе не стоит пользоваться общественным транспортом, если в нем душно.

Надежда Кирковская:

В жару все мы стремимся спасаться на каком-нибудь водоеме, но необходимо помнить, что резкие перепады температуры могут способствовать развитию спазма сосудов, вызвать гипертонический криз или приступ стенокардии. Поэтому эта информация особо важна для пациентов, страдающих артериальной гипертензией или ишемической болезнью сердца. Если вы нагрелись, разгорячились, не стоит прыгать в ледяную воду, следует плавно входить в воду, чтобы избежать спазма сосудов. Ученые из многих университетов, которые находятся в жарких странах, давно выяснили, что темная одежда поглощает солнечные лучи гораздо лучше, чем светлая, лучше всего с этим справляется одежда темно-синих и красных цветов. Помните, в период жары обостряются все хронические заболевания. Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, не пренебрегайте советами врачей, вовремя принимайте препараты и измеряйте давление.