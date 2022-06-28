Есть масса плюсов. Чем привлекают молодёжь студенческие отряды?
Валерия Яскевич, корреспондент:
Говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело, но не все. Многие вместо летних развлечений выбирают труд в студенческих отрядах.
Этому движению в 2023 году исполнится 60 лет. И с каждым годом оно все популярнее.
Вадим Борисюк, комиссар Минского городского штаба студенческих отрядов ОО БРСМ:
Это такая коллективная работа. Ребята формируются в студенческий отряд, у них есть руководитель, заместитель руководителя (это комиссар) и командир. И соответственно ребята уже в таком сплоченном коллективе выполняют задачи, которые перед ними поставлены.
Умственный труд сменяется физическим. Шпатлюют, красят, убирают. У каждого предприятия свои задачи.
Вадим Борисюк:
В педагогических отрядах (это детских лагерях отдыха) в основном девушки. Это как сервисные работы, они работают кухонными рабочими, так соответственно и вожатыми. В области строительства упор на парней, но есть также девушки, которые выполняют функции штукатуров-маляров.
Работа в составе студенческого отряда дисциплинирует и адаптирует к жизни. Стать участником этого движения – значит получить первую запись в трудовой книжке и получить первую зарплату. Вступить в ряды желающих можно с 14 до 31 года.
Андрей Веруш, студент БГТУ:
Вначале на факультете подается заявка, кто из успевающих студентов может принять участие в студотряде. Позже проходится медкомиссия, сдается экстерном сессия и устраиваемся на работу. Почти все крыши нами сделаны, как минимум половина.
Рабочий день с 8:00 до 17:00, час на обеденный перерыв. Никаких поблажек, несмотря на молодость. Однако культурная программа тоже спланирована.
Вадим Борисюк:
С ними проводятся еще идеолого-воспитательная работа посредством мероприятий, тимбилдинга. У них остаются позитивные впечатления от того, что работа – это не только выполнять виды работ, но еще и прежде всего расширить свой кругозор, подчеркнуть новые знания и хорошо провести время.
Будущая специальность не всегда совпадает со спецификой работы в студотряде, но молодежь не боится любой работы. Возможность заработать, новые знакомства, разнообразие, за что студенты любят студотряд? Давайте спросим у них.
Павел Шевцов, студент БНТУ:
Студотряд – это команда, сама атмосфера, коллектив сплачивается. Это интересное времяпрепровождение и максимальный опыт. Активности, мероприятия предлагает БРСМ.
Олег Можейко, студент БНТУ:
Вот мы с ребятами познакомились с разных факультетов, это как общая такая у нас семья.
Иван Черный, студент БГТУ:
Нравится опыт, который мы получаем, во-вторых, мы регулируем график, который будет в будущем в наших профессиях, мы пойдем работать, вставать придется рано, не как в университет. Поэтому мы вырабатываем обычный рабочий день человека.
Роман Богданов, студент БГУИР:
Это интересно. Это получение какого-то опыта для себя, он поможет и в дальнейшей.
Александр Манько, студент БГУИР:
Масса плюсов, начиная от того, что можно жить в Минске, если ты иногородний, потому что продлевают общежитие. Очень хорошие зарплаты.
Трудоустройство молодежи в составе студенческих отрядов – ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Путевки в трудовое лето получены. Счастливого пути и приятных рабочих денечков.