Есть масса плюсов. Чем привлекают молодёжь студенческие отряды?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Говорят, что от сессии до сессии живут студенты весело, но не все. Многие вместо летних развлечений выбирают труд в студенческих отрядах. Этому движению в 2023 году исполнится 60 лет. И с каждым годом оно все популярнее.

Вадим Борисюк, комиссар Минского городского штаба студенческих отрядов ОО БРСМ:

Это такая коллективная работа. Ребята формируются в студенческий отряд, у них есть руководитель, заместитель руководителя (это комиссар) и командир. И соответственно ребята уже в таком сплоченном коллективе выполняют задачи, которые перед ними поставлены. Умственный труд сменяется физическим. Шпатлюют, красят, убирают. У каждого предприятия свои задачи. Вадим Борисюк:

В педагогических отрядах (это детских лагерях отдыха) в основном девушки. Это как сервисные работы, они работают кухонными рабочими, так соответственно и вожатыми. В области строительства упор на парней, но есть также девушки, которые выполняют функции штукатуров-маляров. Работа в составе студенческого отряда дисциплинирует и адаптирует к жизни. Стать участником этого движения – значит получить первую запись в трудовой книжке и получить первую зарплату. Вступить в ряды желающих можно с 14 до 31 года.

Андрей Веруш, студент БГТУ:

Вначале на факультете подается заявка, кто из успевающих студентов может принять участие в студотряде. Позже проходится медкомиссия, сдается экстерном сессия и устраиваемся на работу. Почти все крыши нами сделаны, как минимум половина. Рабочий день с 8:00 до 17:00, час на обеденный перерыв. Никаких поблажек, несмотря на молодость. Однако культурная программа тоже спланирована.

Вадим Борисюк:

С ними проводятся еще идеолого-воспитательная работа посредством мероприятий, тимбилдинга. У них остаются позитивные впечатления от того, что работа – это не только выполнять виды работ, но еще и прежде всего расширить свой кругозор, подчеркнуть новые знания и хорошо провести время. Будущая специальность не всегда совпадает со спецификой работы в студотряде, но молодежь не боится любой работы. Возможность заработать, новые знакомства, разнообразие, за что студенты любят студотряд? Давайте спросим у них.

Павел Шевцов, студент БНТУ:

Студотряд – это команда, сама атмосфера, коллектив сплачивается. Это интересное времяпрепровождение и максимальный опыт. Активности, мероприятия предлагает БРСМ.

Олег Можейко, студент БНТУ:

Вот мы с ребятами познакомились с разных факультетов, это как общая такая у нас семья.

Иван Черный, студент БГТУ:

Нравится опыт, который мы получаем, во-вторых, мы регулируем график, который будет в будущем в наших профессиях, мы пойдем работать, вставать придется рано, не как в университет. Поэтому мы вырабатываем обычный рабочий день человека. Роман Богданов, студент БГУИР:

Это интересно. Это получение какого-то опыта для себя, он поможет и в дальнейшей.