В Минске открылась художественная выставка к 140-летию Янки Купалы и Якуба Колоса. Что уникального можно увидеть?

Мне сняцца сны аб Беларусi… В столичном Дворце искусств распахнула двери выставка, посвященная 140-летию Янки Купалы и Якуба Коласа, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Они создали настоящие шедевры национальной литературы, а темы, поднятые песнярами, остаются актуальными и сегодня. В Год исторической памяти в стенах галереи представлено более трехсот арт-объектов, посвященных белорусским классикам.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Это выставка республиканского характера. И нам очень хотелось в этом выставочном проекте проследить, каким образом поменялось отношение, видение лирики Купалы и Колоса за последнее десятилетие. Потому что выставка носит в определенном смысле ретроспективный характер. Мы пригласили к сотрудничеству два наших основных литературных музея: музеи Янки Купалы и Якуба Колоса. Попросили их предоставить нам какие-то очень уникальные работы, которые были сделаны еще в начале XX века – в середине XX век. Так на нашей выставке появились работы, которые, например, входят в золотой фонд белорусского искусства. И конечно, именно в этом ретроспективном разделе мы показали наших самых известных народных художников, которые не прошли мимо этой темы. Потрясающие портреты, например, Михаила Савицкого или Георгия Поплавского, замечательные работы Виктора Громыки, Василия Шаранговича – все соцветие наших авторов. И конечно, это тема для наших классиков, для людей старшего поколения была очень значимой всегда, очень знаковой. Собственно говоря, как и лирика двух наших самых известных песняров.

Организаторами проекта выступили Белорусский союз художников, музеи имени Якуба Коласа, Янки Купалы, а также Союз писателей Беларуси и Национальный художественный музей. Выставка собрала не только произведения фондов, но и работы современных художников со всей страны с самобытным творческим стилем и мировоззрением. Восприятие лирики Купалы и Коласа представлено в самых разных работах – это скульптура и живопись, графика и портреты.

Наталья Шарангович:

То, что делают наши современники, за последнее десятилетие что они сделали, посвященное лирике Купалы и Колоса, – это уже далеко не иллюстрации. Практически исчезли портреты. Потому что прошло уже столько лет после их смерти, что их образы немножечко стерлись. Зато есть очень много аллегорически-метафорических произведений, посвященных просто лирике. Художника может натолкнуть на тематику даже одна строчка из поэзии, один образ. Это может быть просто прикосновение к теме Беларуси, ведь кто для нас сейчас Купала и Колос? Это воплощение нежной, потрясающей, очень искренней любви к своей родине. Нам очень хотелось, чтобы художники, которые приняли участие, тоже высказали эту искреннюю ноту любви к Беларуси как к своей родине.

Один из самых знаковых экспонатов находится в центре зала – это прижизненный портрет Янки Купалы, написанный еще в далеком 1921 году русским художником Дмитрием Полозовым, который он писал с натуры.

Наталья Шарангович:

Дмитрий Полозов – это российский художник очень известный, очень хороший художник. Потрясающая классическая школа, это ученик Маковского. Он был лично знаком с Купалой и Колосом. Он был вхож в их семьи, он часто там бывал, хорошо знал, участвовал во всебелорусских выставках. Сейчас мы имеем уникальную возможность показать ту работу, которая хранится уже очень много лет в музее Янки Купалы. Это действительно очень точный, очень живой портрет. И я думаю, что таким образом мы в определенном смысле отмечаем столетие темы Купалы и Колоса в белорусском искусстве.