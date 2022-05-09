Партизанский лагерь, милитари-площадка и выступления музыкальных коллективов. Как в Минске отпраздновали 9 Мая?

Новости Беларуси. Одна из самых массовых точек притяжения в Минске – по традиции Дворец спорта. Здесь продолжается музыкальный марафон песен военных лет, гостей праздника встречает масштабный фудкорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко готова передать атмосферу.

Яна Шипко, корреспондент:

В столице сегодня праздничная программа была очень насыщенная. Для минчан и гостей города работало больше 150 различных площадок, буквально в каждом уголке города. Это и концерты, и различные активности для детей. Здесь, например, от Дворца спорта до парка Победы, протянулась большая праздничная зона, которая поделилась на тематические площадки. Если эта музыкальная, то дальше развернулся настоящий партизанский лагерь. Там в мельчайших деталях организаторам удалось воссоздать партизанский быт вплоть до домашнего быта – коза, землянки, костер.

В парке Победы работала милитари-площадка с разнообразными образцами вооружения, прошло также представление кинологического центра, где были активности, разнообразные квесты для детей.

Столичная ГАИ предложила разрисовать буквально автомобиль, сделать такой общий коллаж памяти. Дети оставили свои пожелания мира.

Работали передвижные выставки. Отдельные программы были на Детской железной дороге, в парке Горького и на многих других локациях.

У Дворца спорта концертная программа продолжится до 23:00. На сцену еще выйдет ансамбль «Песняры». Яна Шипко:

Вот такие мелодии Победы, такая душевная атмосфера. Ну а подхватит праздничную музыкальную эстафету концерт на площади Победы, он стартует в 21:30 и называется «Пять поколений». Символично, что праздник сегодня начался с шествия поколений. Специально к этому праздничному дню на площади Победы у Вечного огня возведены декорации – светодиодные экраны. В общем, должно быть не только теплое, душевное наполнение, но и красивая картинка. Прозвучат как известные хиты, так и песни, написанные специально к этому Дню Победы.