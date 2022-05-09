Дирижёр оркестра ансамбля «Хорошки» на праздновании 9 Мая: «Эти песни ассоциируются именно с тем временем»

Новости Беларуси. Одна из самых массовых точек притяжения в Минске по традиции – Дворец спорта. Здесь продолжается музыкальный марафон песен военных лет, гостей праздника встречает масштабный фудкорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ульяна Гаврила, дирижер оркестра Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки»:

У нас эти песни ассоциируются именно с тем временем, с теми переживаниями, эмоциями, страданиями, горем, радостью, то есть все, естественно, конечно же. Я думаю, люди, которые приходят сюда, хлопают нам, подпевают, танцуют на площади, получают те же эмоции, которые мы им предлагаем.