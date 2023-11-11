В Бресте началось строительство Республиканского центра патриотического воспитания

Новости Беларуси. В Бресте торжественно дали старт строительству Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Большой проект, к созданию которого присоединилась без преувеличения вся страна. Свой вклад в финансирование внесли сотни коллективов, организаций, общественных объединений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кобринское укрепление Брестской крепости – земля беспрецедентной обороны, где каждый сантиметр пропитан героизмом и трепетной памятью. Именно здесь разместится центр, где одновременно смогут обучаться до 200 ребят.

Первая очередь реализации проекта подразумевает масштабную реконструкцию казарменных помещений под спальни и учебные кабинеты. Новую жизнь получит и прилегающая территория, где разместят игровые и спортивные зоны. Площадку уже расчистили от старых деревьев и сухостоя.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Патриотизм разный бывает. Некоторых патриотизм довел до войны, которая уничтожила сотни тысяч граждан. Нам такой патриотизм не нужен. Нам нужен патриотизм, созидающий и сохраняющий нашу страну.