Роман Головченко посетил Минский городской технопарк

Новости Беларуси. Инновационные технологии с экономическим эффектом. Центральную площадку Минского городского технопарка посетил премьер-министр Роман Головченко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научно-технологический комплекс размещается на трех локациях. Самая масштабная из них на улице Солтыса. Здесь расположены 43 предприятия-резидента. Всего парк оказывает поддержку и создает благоприятные условия для 54 компаний. С 2011 года они выпустили продукции на 500 миллионов рублей.

Сегодня в технопарке производят электрические агрегаты, элементы умного города, системы управления транспортом, медицинские препараты и не только. Резиденты выпускают технику для переработки масличных культур и торговое оборудование. Динамично развиваются и производственные площади – ряд поручений по проведению качественной реконструкции в прошлом году дал глава государства.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Технопарк развивается очень динамично, я бы даже сказал – бурно. У нас появились новые площадки, основная – Партизанский, 8, территория Мотовелозавода. Мы сейчас проводим комплексную реконструкцию тех площадей, которые мы получили в развитие всего. После завершения реконструкции там будет стадион на 5 тысяч квадратных метров, площади разного назначения. Это и производственные площади, офисные, какие-то вспомогательные.