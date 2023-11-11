Медведи стали чаще выходить к людям. Специалисты рассказали, сколько косолапых обитает в Беларуси

Картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» в последнее время стала, так сказать, наяву. Косолапые все чаще выходят к людям. Разбираемся вместе со специалистами, сколько мишек в Беларуси и почему они стали прогуливаться по дорогам и жилым улицам.
Картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» в последнее время стала, так сказать, наяву. Косолапые все чаще выходят к людям. Разбираемся вместе со специалистами, сколько мишек в Беларуси и почему они стали прогуливаться по дорогам и жилым улицам.
По последним данным, в Беларуси обитает около 700 медведей. Чтобы понять, почему плюшевый житель леса выходит в город, нужно разобраться с его жизненным циклом. И начинается «медвежий» год с пробуждения.
К осени медведь меняет свою локацию. То есть, переходя от одного этапа к другому – косолапый может ненамеренно выйти к людям. За популяцией медведей следят в том числе и через фотоловушки. В Бабиченском заповеднике, камера зафиксировала, как любопытный косолапый изучает заброшенную ферму.
Татьяна Железнова, консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Методика по оценке численности медведей разработана в ноябре 2023 года, утверждена НАН. Будет включать картирование мест обитания этого животного, наличие берлог. На основании этих данных ученые будут составлять профили, где обитают медведи на той или иной территории.
Подробности в видео.