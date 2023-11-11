Медведи стали чаще выходить к людям. Специалисты рассказали, сколько косолапых обитает в Беларуси

Картина Шишкина «Утро в сосновом лесу» в последнее время стала, так сказать, наяву. Косолапые все чаще выходят к людям. Разбираемся вместе со специалистами, сколько мишек в Беларуси и почему они стали прогуливаться по дорогам и жилым улицам.

По последним данным, в Беларуси обитает около 700 медведей. Чтобы понять, почему плюшевый житель леса выходит в город, нужно разобраться с его жизненным циклом. И начинается «медвежий» год с пробуждения.

К осени медведь меняет свою локацию. То есть, переходя от одного этапа к другому – косолапый может ненамеренно выйти к людям. За популяцией медведей следят в том числе и через фотоловушки. В Бабиченском заповеднике, камера зафиксировала, как любопытный косолапый изучает заброшенную ферму.



