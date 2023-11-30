Партия «Белая Русь» готовится к электоральной кампании. Как выбирают кандидатов в госорганы?

Беларусь готовится к единому дню голосования. Создание республиканского штаба по координации деятельности организационных структур партии «Белая Русь» обсуждали 30 ноября руководители отделений партии, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ. К селекторному совещанию подключились все регионы. Среди ключевых вопросов также подготовка новой редакции устава партии и выдвижение кандидатов в депутаты. Анна Корольчук продолжит.

Рост авторитета партии в обществе, повышение медийности своих представителей и их статуса в трудовых коллективах, формирование в целом политической культуры белорусов – эти и другие задачи в ближайшее время нужно решать тем, кто вступит в электоральную гонку. «Белая Русь» активно включается в эти процессы. Первый из них – подбор претендентов для выдвижения кандидатами в депутаты.

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Проводим активную работу по определению списков в кандидаты в депутаты местных советов и в Палату представителей. О конкретной численности говорить пока рано, мы проводим работу, тщательно отбираем наших активистов, которые будут представлять партию в представительных органах. Но хочу сказать следующее, что процент членов партии «Белая Русь» в будущих представительных органах будет высокий.

Также партийцы планируют принять участие в составе наблюдательных групп и избирательных комиссий. «Белая Русь» – самая молодая партия в нашей стране. Тем не менее она стремительно набирает популярность, объединяя в своих рядах все больше людей разных возрастов и профессий. Причем региональные структуры не уступают своей авторитетностью столичным.

Анна Корольчук, корреспондент:

Только в составе Гомельского областного отделения сейчас практически 2 700 представителей. Все они неравнодушны к судьбе государства и успели проявить себя в карьере. Знают, как работать на местах, и нацелены на то, чтобы хорошо жилось не только нынешнему поколению, но и нашим детям и внукам. Их цель не ломать систему ради новаторских идей, а закрепить лучшие практики и усовершенствовать их. Строить социально ориентированное государство с правильными ценностями и приоритетами.

Дмитрий Черняков, председатель совета Гомельского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь»:

Достаточно серьезный отбор проходят и на соответствующих советах районных отделений, либо в областном отделении рассматриваем каждую кандидатуру и очень серьезно подходим, чтобы здесь действительно были достойные представители нашего общества.

Индикатором поддержки и доверия к новой партии со стороны общества становятся и такие факты: в Могилевской области активными участниками всех значимых общественных процессов, политических событий – от просветительской работы до участия в электоральной компании – хотят быть представители негосударственного сектора. Ряды партии пополняют бизнесмены и ИП. Чем шире круг людей, тем больше политическое просвещение.

Максим Гурин, председатель Могилевского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь»:

Мы убеждены, что это люди, которые будут представлять все сферы нашей жизнедеятельности: социальную сферу, промышленники, государственное управление. Поэтому это будет действительно достойная поддержка тому курсу, который нами определен.