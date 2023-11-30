Конфета вместо сигареты – солигорские спасатели организовали интерактивную площадку в ТЦ

Более тысячи пожаров произошло в Минской области в 2023 году. Из них более сотни по причине неосторожного курения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В итоге огонь унес жизни четырех десятков человек. Над тем, чтобы сократить количество трагедий, продолжает работать МЧС. Одна из форм взаимодействия с людьми – профилактические акции.

На одной из таких встреч побывала и наш корреспондент Екатерина Ковальчук.

Как не прожечь свою жизнь и грамотно вести себя при чрезвычайных ситуациях? Исчерпывающие ответы на эти вопросы дают сотрудники МЧС. Ряд встреч с жителями города провели солигорские спасатели.