Конфета вместо сигареты – солигорские спасатели организовали интерактивную площадку в ТЦ
Более тысячи пожаров произошло в Минской области в 2023 году. Из них более сотни по причине неосторожного курения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В итоге огонь унес жизни четырех десятков человек. Над тем, чтобы сократить количество трагедий, продолжает работать МЧС. Одна из форм взаимодействия с людьми – профилактические акции.
На одной из таких встреч побывала и наш корреспондент Екатерина Ковальчук.
Как не прожечь свою жизнь и грамотно вести себя при чрезвычайных ситуациях? Исчерпывающие ответы на эти вопросы дают сотрудники МЧС. Ряд встреч с жителями города провели солигорские спасатели.
Максим Шихалев, начальник Солигорского ГРОЧС:
Проводится работа как с молодежью, так и с заядлыми курильщиками. При наступлении холодов эта тема становится наиболее актуальной. Данная работа проводится в первую очередь с теми гражданами, которые не могут отказаться от этой пагубной привычки.
Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Неосторожное обращение с огнем при курении – основная причина возникновения пожаров. Чтобы предотвратить трагедию, сотрудники МЧС проводят профилактические мероприятия. Спасатели напоминают о главных правилах поведения с огнем.
Не только профилактические беседы. В одном из городских торговых центров организовали настоящую интерактивную площадку. Собрать пазл, разгадать ребус или получить конфету взамен сигареты – активностей устроили немало. О пожарных опасностях курения рассказали в игровой форме, а самым активным участникам акции вручили подарки.
Подробности в видео.