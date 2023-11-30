Муковозчик о выборах в Координационный совет: семь концепций никому не нужной имитации бурной деятельности!

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Здрасте! Вот скажите мне, какие вы знаете замены для известного всем взрослым и котам выражения «страдать фигней»? Вот, к примеру, можно увлеченно обсуждать, «почему не стоит выбрасывать огарки свечей», как это делали беглые недожурналисты все прошедшие выходные. Оно и так-то понятно, почему им не стоит. Но отчего ж не опозориться еще и с обсуждением, правда? Или, скажем, можно призвать к бойкоту выборов – призвать оттуда, из-за границы, откуда на наши выборы можно попасть только через нашу же комиссию. Это, безусловно, шаг, исполненный глубокого смысла и даже, я бы сказал, гражданского мужества: не отдать свой голос, когда никто в нем больше не нуждается – и, похоже, уже и не будет. Кстати, если уж мы заговорили о политологии: «Работать с мягким электоратом» – это тоже эвфемизм того самого выражения, только дефиницированный якобы научно. Ой, прабачце, нiбыта.

Кормить своих членов старым дерь…м – вот к чему сводится вся активность белорусской эмиграции. Читайте здесь.

На днях пришла новость так новость. «Координационный совет решает, как провести свои выборы, есть семь концепций». Вот это, я понимаю, размах! Вот это можно лизать хоть до лета! Семь концепций никому не нужной имитации бурной деятельности – да с обоснованиями, с речами, с праймеризами, с рейтинговым голосованием!