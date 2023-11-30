Нашли приют сто животных. Как в частном доме живут бездомные собаки и коты?

Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Расскажите про дом.

Светлана Гарист, волонтер:

Это место, где нашли приют свой сто животных. Пятьдесят у нас на передержках еще располагаются в других городах и деревнях, а сто именно в этом доме. Там живут у нас коты в доме и собаки на улице. Есть вторая комната в доме, где находятся собаки поменьше, гладкошерстная, которая не переносит холода – они живут в доме, и собака-инвалид, которая не ходит. Он лежачий. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, сейчас многие даже не могут себе представить дом, в котором живет сто животных. Как сложен быт вообще, как их кормить, выгуливать? Светлана Гарист:

Сложно. Михаил Свито:

Большой дом, какая территория?