Нашли приют сто животных. Как в частном доме живут бездомные собаки и коты?
Филантропы – эти люди не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, чтобы сделать наш мир чуточку лучше. Если у одних желание помогать кому-то вызывает восхищение, то другие сомневаются в искренности их намерений. О том, бросаться на выручку всем и ставить интересы чужих людей выше своих – хорошо или плохо, может ли это сказаться на психологическом и физическом здоровье и какую выгоду преследуют волонтеры, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Расскажите про дом.
Светлана Гарист, волонтер:
Это место, где нашли приют свой сто животных. Пятьдесят у нас на передержках еще располагаются в других городах и деревнях, а сто именно в этом доме. Там живут у нас коты в доме и собаки на улице. Есть вторая комната в доме, где находятся собаки поменьше, гладкошерстная, которая не переносит холода – они живут в доме, и собака-инвалид, которая не ходит. Он лежачий.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, сейчас многие даже не могут себе представить дом, в котором живет сто животных. Как сложен быт вообще, как их кормить, выгуливать?
Светлана Гарист:
Сложно.
Михаил Свито:
Большой дом, какая территория?
Светлана Гарист:
Нет, дом очень маленький. Территория большая – для собак там хоть 200 ставь будок. Территория сама именно дома маленькая – две комнаты и коридор.
Михаил Свито:
Там же есть какой-то человек, который наблюдает за этим?
Светлана Гарист:
Камера и я. У нас стоит камера по всему периметру и в комнатах, то есть я могу зайти. Перед программой я заходила, смотрела, что делают у меня коты и собаки. Мы им с утра натопили печь. Перед тем как в Минск ехать, мы встали пораньше, натопили печь. Сейчас все дома, ждут нас, пока мы приедем вечером. Буду кормить.