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Пармезан, маасдам, рикотта. Почему белорусские сыры славятся своим качеством?

20 марта 2022 17:03
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Новости Беларуси. Производим мы с размахом. Не многие страны могут похвастаться таким изобилием продуктов на прилавках. Пармезан, маасдам, рикотта прочно вошли не только в лексикон белорусов, но и в наш рацион. Но, как только где-то в мире нарастает напряженность, наш народ пополняет стратегические запасы. Вот, к примеру, сейчас в топе покупок тушенка. Некоторые берут по 100 банок за раз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

О возросших аппетитах белорусов и посадят ли нас на санкционную диету расскажет Анна Корольчук.

Пармезан, маасдам, рикотта. Почему белорусские сыры славятся своим качеством?-1

Анна Корольчук, корреспондент:
Конечно, у людей есть некоторый ажиотаж – берут несколько пачек сахара, масла и макарон. Это заметили и магазины, сравнивая февральские продажи с декабрем. Важно понять главное – Беларусь производит сельхозпродукции в разы больше, чем потребляет. К примеру, одному человеку в год нужно около 200 килограммов молока, а мы делаем более 800. По этому показателю Беларусь занимает пятое место в мире.

Пармезан, маасдам, рикотта. Почему белорусские сыры славятся своим качеством?-4

Легендарный деликатес Франции – речь о сырах с белой плесенью. Пробную партию с пометкой «произведено в Беларуси» уже выпускают на одном из белорусских заводов. Импортозамещением сыров занимаются и в Рогачеве. На местном комбинате давно освоили производство пармезана.

Пармезан, маасдам, рикотта. Почему белорусские сыры славятся своим качеством?-7

Александр Сазонов, заместитель генерального директора Рогачевского молочноконсервного комбината:
Это первичная тепловая механическая обработка молока, потом технологический процесс производства пармезана, прессование, посолка в течение трех суток и дальше уже сам сыр отправляется на созревание. Созревание может продолжаться от 4 месяцев до 2 лет. Он сильно отличается по своему вкусу, чем дольше сыр созревает, тем более глубокие химические процессы происходят, и тем он вкуснее.

Пармезан, маасдам, рикотта. Почему белорусские сыры славятся своим качеством?-10

На Рогачевском комбинате выпускают более 30 видов сыра. Год назад в продуктовом портфеле появился голландский маасдам – технология его производства значительно отличается от остальных. Для созревания ему нужна смена температур, чтобы в процессе брожения выделился газ, и в сыре появились характерные дырочки и аромат.

Сейчас более 70 % продукции идет на экспорт в Россию, однако если потребуется, предприятие нарастит мощности. С сырьем проблем нет: молоко белорусское, закваска российская или отечественная.

«Без консервов народ не останется». Действительно ли белорусы ажиотажно скупают продукты – подробнее здесь.

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Корольчук # Александр Сазонов # Фотофакт

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