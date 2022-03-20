Наталья Кочанова: «Мы, женщины, за мир и согласие. Мы, женщины, за доброе отношение к детям»

Никита Рачиловский, СТВ: Накануне Дня Конституции в Национальном академическом Большом театре оперы и балета прошел женский форум «Сохраняем историческую память. Создаем новейшую историю страны». И это неслучайно. Ведь белоруски принимают активное участие в жизни страны, выражают свою гражданскую позицию. Свое слово они сказали и во время общественного обсуждения проекта изменений и дополнений Конституции.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:

По-моему, отношение к женщинам в нашей стране особое. И со стороны власти. И Президент нашей страны всегда особое внимание уделяет женщинам: женщине-матери, женщине-труженице, женщине-созидательнице. И поэтому, конечно, сегодня вот это форум женщин города Минска, который собрался здесь, в большом театре нашей страны, еще раз показал, что мы, женщины города Минска, все вместе. Мы, женщины, едины. Мы, женщины, за родную процветающую Беларусь. Мы, женщины, за мир и согласие. Мы, женщины, за доброе отношение к детям, к семье, к тем ценностям и традициям, которые определены в нашем Основном законе, в Конституции нашей страны. Для нас очень важно, что те ценности, традиционные ценности о браке и семье прописаны в Конституции. Гарантии семьям, воспитывающим детей, сохранение духовных и нравственных традиций – это очень важно, что прописали. И, конечно, сохранение исторической памяти, поэтому нас, женщин, и тех женщин, которые принимали активное участие в разработке инноваций, которые внесены в Конституцию, и тех, которые принимали активное участие в обсуждении Основного закона нашей страны, эта Конституция устраивает в полной мере.

Форум, направленный на защиту суверенитета Беларуси, – это возможность объединиться, консолидировать свои усилия во имя устойчивого развития, безопасности и процветания страны. Около тысячи инициативных женщин стали участницами этого широкомасштабного мероприятия.