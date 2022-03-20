«1990-е годы требовали изменений». Ирина Довгало – о разных редакциях Конституции

Новости Беларуси. В День Конституции вступил в силу обновленный Основной закон страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.
Новости Беларуси. В День Конституции вступил в силу обновленный Основной закон страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Сюжет Анастасии Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
– Доброе утро.
– Доброе.
– Скажите, пожалуйста, в книжном магазине есть ли уже обновленный Основной закон страны?
– Есть, конечно. На днях, 14 числа мы получили книжечку. Вот, возьмите, пожалуйста.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
В Музее белорусской государственности уже определили почетное место для обновленного Основного закона страны?
Здесь трепетно хранят историю правого фундамента в документах советского времени, периода становления суверенной Беларуси и наших дней.
Виталий Журавский, научный сотрудник Музея белорусской современной государственности:
В Конституции 1919 года юридически закреплялся советский строй и социалистическое развитие. В Конституции БССР 1927 года появилась уже интересная статья 4, в которой говорится о том, что при желании мы можем выйти из состава Советского Союза. В Конституции БССР 1937 года появились такие разделы, как о бюджете республики, суде и прокуратуре. Конституция 1978 года у нас представлена на английском и французском языках. Традиционно Конституция переводится на различные языки, чтобы граждане различных стран могли познакомиться с Конституцией.
У депутата Довгало своя личная коллекция изданий белорусской Конституции.
Есть такой, очень дорогой для меня, потому что эти Конституции нам подарили, когда мы стали депутатами.
Ирина Викторовна участвовала во всех референдумах и досконально знает каждую редакцию, начинаем с 1990-х.
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Несколько рабочих групп тогда были, которые готовили проекты Конституций. Они очень отличались от Конституции 1978 года Беларуси. Но такого обсуждения, как у нас было в этом году, конечно же, тогда не было. Но пришло время, и в марте 1994 года, 15 марта, была принята первая Конституция суверенной Беларуси. У нас уже был новый институт президентства, и сразу прошли президентские выборы. Конституция появилась, и появился новый институт Конституционного суда. Тогда закрепилось вот это равноправие между частной и государственной формами собственности. Но время неумолимо шло вперед, и действительно вот эти 1990-е годы требовали изменений. И достаточно серьезных, и очень лаконичных, и достаточно быстрых.
В 1996 году в ситуации политической и экономической нестабильности стране, чтобы не остаться в пропасти, нужны были новые механизмы, в том числе и правовые.
Ирина Довгало:
Обратите внимание, сколько бы изменений и дополнений ни вносилось, сколько бы референдумов ни проходило, какая бы экономическая и общественная ситуация ни была в стране, социальная направленность Конституции остается табу – люди.
15 марта обновленный Основной закон вступил в силу. И каждый из героев нашего сюжета с главным законодательным документом страны связывает свои планы на будущее. Продавец книжного магазина завтра снова сделает заказ на партию экземпляров. В Музее белорусской современной государственности готовят почетное место для новой редакции законодательного базиса. Врачи Руммо надеются, что поправка о заботе белорусов о своем здоровье сработает, и хотя бы раз в год каждый придет на обязательное обследование, а с таким подходом сложных пациентов точно будет меньше. А в личной коллекции Ирины Довгало теперь новый экземпляр.
«Было очень много политиканства». Отец и сын Руммо – об Основном законе Беларуси 1996 года и 2022-го. Читайте здесь.