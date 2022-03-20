Кочанова: «Память о Великой Отечественной войне – это святое для каждого белоруса и каждого россиянина»

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания:

Память о Великой Отечественной войне – это святое для каждого белоруса и каждого россиянина, поэтому проведение этого мероприятия для нас очень знаково, потому что в нем будет принимать участие молодежь: это старшеклассники. Я думаю, что этот проект станет традиционным, и он будет проводиться ежегодно, мы так договаривались. Потому что каждый раз это будут новые ребята, которые будут заканчивать свое обучение в школе. И, конечно, ежегодное пополнение вот тех патриотов своей страны, Беларуси, России, для нас очень важно. Знаете вообще, откуда возникла эта идея? Это вот тот проект, который был в прошлом году у нас, который мы посещали все, видели насколько это впечатляет. И тогда, когда вышли с инициативой проведения такого мероприятия, мы, конечно, всемерно поддержали, потому что для нас это очень важно, когда начинает дружить молодежь, ребята наших стран, – это значит, что в будущем наши страны будут вместе. И, конечно, сохранение вот этой общей для нас памяти о Великой Отечественной войне будет передаваться из поколения в поколение. И уже в феврале Леонид Константинович Заяц проводил совещание, где были четко определены те задачи, которыми должны заниматься министерства и ведомства нашей страны для того, чтобы этот проект состоялся. И причем он должен быть, конечно, таким масштабным, запоминающимся и очень интересным для ребят. Они проедут по разным городам Беларуси, России, и поэтому каждый из вас уже, я уверена, отработал определенные вопросы. И сегодня я хотела бы, чтобы вы здесь озвучили, может быть, какие-то предложения, может быть, какие-то пожелания. Прежде всего мы, конечно, заслушаем, что уже сделано вами по ходу реализации этого проекта.