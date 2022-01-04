Лукашенко о жилье с господдержкой: абсолютный приоритет – это люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нет строительства – нет развития страны. Это аксиома, и всем понятно, тем более вам. Удельный вес ВВП у вас немного меньше 5 %, наверное, так оно и осталось на конец года. Темпы инвестиций, имеется в виду жилье, – 94 % где-то, если вы за декабрь не дотянули. Объем строительно-монтажных работ – меньше 90 %. Экспорт услуг – под 97 %, тоже недотягиваете. Ну и производство стройматериалов – чуть больше 100 %. Это тоже не ваш показатель. Есть проблемы. Я не говорю, что вы рухнули, еще не хватало, но есть проблемы. Есть абсолютный приоритет – это многодетные семьи. Есть абсолютный приоритет – это люди в погонах, потому что они не могут заработать больше, чем мы им платим. И они не имеют права зарабатывать на стороне. Поэтому их надо в какой-то степени и поддерживать.

Другие категории. Что вы вообще видите в этой сфере и какие бы внесли предложения по поддержке населения? Какие категории надо поддерживать? Где-то, может быть, предложить людям и поработать на свою квартиру. Строительство порой неподъемное для населения. Что надо, что мы можем сделать по сокращению не только сроков, но и стоимости самого строительства? Ну и зарубежное строительство, прежде всего в России. Я постоянно с президентом России встречаюсь, поднимаются вопросы: не хватает рабочих рук в России. Ну так надо предложить рабочие руки из Беларуси. Или вы стесняетесь туда поехать? Или там действительно есть какие-то проблемы? Вы скажите, мы с президентом России обсудим эти вопросы и, я думаю, сдвинем с мертвой точки. Наверное, есть проблемы и с нашей стороны.