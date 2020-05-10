Прямой эфир

Ситуация на 10 мая. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси

10 мая 2020 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 10 мая вылечились и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. 

Как сообщает Минздрав, всего сделано 263 543 теста на COVID-19. В настоящее время задействованы 38 лабораторий. 

Положительный результат проверки зарегистрирован у 22 973 человек, что составляет 8,7% от количества проведённых тестов. Отмечается, что уже второй день подряд проводится более 10 тысяч тестов в сутки. 

За время распространения COVID-19 в Беларуси умер 131 пациент, у них хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией. 

# Коронавирус # общество

Другие новости рубрики

Все новости
«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией
09 мая 2020 20:51

«Жена увлекается так же, как и я. Она – советская санитарка». Как внучатый племянник Машерова увлёкся реконструкцией

Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция
09 мая 2020 19:53

Не сдалась и не пала, просто истекла кровью. В музее Брестской крепости в июне откроется новая экспозиция

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта
09 мая 2020 19:48

Когда ему перевязывали голову, спросил: «Почему вы не стреляете из пулемёта?» Про оборону Восточного форта