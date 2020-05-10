Ситуация на 10 мая. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 10 мая вылечились и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус.

Как сообщает Минздрав, всего сделано 263 543 теста на COVID-19. В настоящее время задействованы 38 лабораторий.

Положительный результат проверки зарегистрирован у 22 973 человек, что составляет 8,7% от количества проведённых тестов. Отмечается, что уже второй день подряд проводится более 10 тысяч тестов в сутки.

За время распространения COVID-19 в Беларуси умер 131 пациент, у них хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.