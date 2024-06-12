«Папа, я боюсь в этом доме спать». Гайдукевич с дочкой вспомнили покушение в 2021-м

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель либерально-демократической партии Беларуси:

Вы сейчас сказали про 2020-й год. Моя дочь знала, отец занимается политикой, она слушала. Но у нее произошло какое-то осмысление в тот день, когда наш дом попытались поджечь. Когда она мне позвонила и сказала «папа, я что-то боюсь в этом доме спать», это я точно помню. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Елизавета, а вспомните тот момент: 2021 год, лето. Как вы об этом узнали? Из СМИ? Расскажите об этой ситуации.

Елизавета Гайдукевич, студент Белорусского государственного университета:

В тот день я ночевала в другом доме, утром я возвращалась домой. Я зашла, увидела там гарь, я подумала, что нормально все. Я зашла домой, спокойно посидела. Потом мне в голову пришла мысль о том, что как-то это ненормально. Я пошла осматривать и увидела эти бутылки. Подумала, может, кто-то просто прикололся и решил закинуть бутылки туда. Григорий Азаренок:

Это мы вспоминаем события 2021 года: покушение на Олега Сергеевича Гайдукевича, коктейли Молотова. Олег Гайдукевич:

40 градусов жары, мог весь дом гореть.