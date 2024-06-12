«Папа, я боюсь в этом доме спать». Гайдукевич с дочкой вспомнили покушение в 2021-м

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель либерально-демократической партии Беларуси:
Вы сейчас сказали про 2020-й год. Моя дочь знала, отец занимается политикой, она слушала. Но у нее произошло какое-то осмысление в тот день, когда наш дом попытались поджечь. Когда она мне позвонила и сказала «папа, я что-то боюсь в этом доме спать», это я точно помню.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Елизавета, а вспомните тот момент: 2021 год, лето. Как вы об этом узнали? Из СМИ? Расскажите об этой ситуации.
Елизавета Гайдукевич, студент Белорусского государственного университета:
В тот день я ночевала в другом доме, утром я возвращалась домой. Я зашла, увидела там гарь, я подумала, что нормально все. Я зашла домой, спокойно посидела. Потом мне в голову пришла мысль о том, что как-то это ненормально. Я пошла осматривать и увидела эти бутылки. Подумала, может, кто-то просто прикололся и решил закинуть бутылки туда.
Григорий Азаренок:
Это мы вспоминаем события 2021 года: покушение на Олега Сергеевича Гайдукевича, коктейли Молотова.
Олег Гайдукевич:
40 градусов жары, мог весь дом гореть.
Елизавета Гайдукевич:
Я, если честно, вообще не поняла, что произошло. Но мне после того, как оказалось, что это действительно было покушение, было очень страшно. Я помню, в воскресенье родители просто не разрешали выходить в город, встречаться с друзьями – мало ли что.
Григорий Азаренок:
А было обидно? Понятно, там папа воюет, занимается политикой. А я при чем? Было такое? Или все понятно?
Елизавета Гайдукевич:
Конечно, было. Даже в отношениях с моими одноклассниками это тогда играло какую-то роль, потому что многие активно поддерживали оппозицию. Но так как мой папа поддерживал Президента, от меня многие отстранялись и старались не разговаривать. При мне политические темы в школе вообще не поднимали.
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