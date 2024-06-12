Елизавета Чемоданова: конфликт поколений должен быть, это абсолютно нормально

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Елизавета Чемоданова, студент Белорусского государственного университета:
Конечно, конфликт поколений присутствует. Я считаю, что это абсолютно нормально, он должен быть. Наверное, в каком-то смысле это даже хорошо, что он присутствует. Когда стирается грань между родителем и ребенком, когда мама и дочка становятся подругами и ребенок перестает видеть авторитет в родителе, как мне кажется, это плохо. И это плохо отразится на будущем ребенка. Конфликт поколений должен быть, он был всегда. Безусловно, у нас он также есть. Есть мнения, по которым мы расходимся, есть мнения, где я считаю, что я права, мое мнение в каком-то вопросе более правильное. Соответственно, мама думает, что ее мнение более правильное.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома:
Это все зависит от какой-то ситуации. Каждый на эту ситуацию смотрит своими глазами и пропускает через себя. Да, дочь правильно говорит – мы тоже спорим. Но есть то, что для нас не подлежит даже обсуждению.
Гайдукевич: «Каждое поколение рождает героев и негодяев» – подробности.