Гайдукевич: «Каждое поколение рождает героев и негодяев»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Я рос в 1990-е годы. Как моя жизнь формировалась? Не было государственных институтов, идеология рухнула, страна была в нищете. Мои родители мной не занимались, потому что они выживали. У меня вопрос: а если бы СССР не развалился, наверное, я бы в других условиях жил? А дети Донбасса? Их сегодня каждый день бомбят! Они какое поколение, когда каждый день летит снаряд? А дети Ирака, у которых забрали в 2003 году страну, развалили полностью, какого они поколения? Х, Y, Z? У меня на этот счет свое мнение: я считаю, каждое поколение рождает героев и негодяев. Любое поколение, любая страна, любой народ рождает и героев, и негодяев во все века. А вот проблема взаимоотношения отцов, детей и дедов есть.

Елизавета Чемоданова: конфликт поколений должен быть, это абсолютно нормально – читайте далее.