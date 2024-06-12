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Член объединения «Движение вперёд»: 2020 год активно повлиял на мою позицию

12 июня 2024 17:39
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Какие события повлияли на ваш выбор, на ваши взгляды?

Член объединения «Движение вперёд»: 2020 год активно повлиял на мою позицию-1

Олег Френкель, член молодежного общественного объединения «Движение вперед»:
Как бы клишированно это ни звучало – 2020 год. Это тот год, который активно повлиял на мою позицию, на то, что я не только для себя ее понял, что ее надо держать вокруг себя, вокруг своего окружения. Надо не молчать и быть патриотом в душе, а нужно быть патриотом для всех – для страны, для своих друзей, для своего университета и для своих коллег по работе.

Гайдукевич: «Каждое поколение рождает героев и негодяев» – подробности.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Григорий Азарёнок

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