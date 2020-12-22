Владимир Макей о ситуации с митрополитом Кондрусевичем: Президент поручил найти решение с учётом всех имеющихся правовых механизмов

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, Папа Римский Франциск счел возможным направить своего посланника с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с персоной известного архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича. Исходя именно из чувства глубокого уважения к Папе Римскому и своих личных добрых отношений, глава государства в данной ситуации, с учетом всех факторов, счел возможным дать соответствующее поручение и пойти навстречу просьбе Папы Римского, найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов.