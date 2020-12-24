Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с рождественскими и новогодними праздниками

Новости Беларуси. 24 декабря у верующих последние приготовления к одному из самых светлых праздников в году. Уже завтра католики и протестанты отметят Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси направил послание Папе Римскому Франциску по случаю рождественских и новогодних праздников. Отметив, что отношения Беларуси и Ватикана всегда имеют для нас особое значение.

У католиков Рождественский сочельник. Как верующие готовятся к празднику?

Александр Лукашенко рассчитывает на молитву Папы Римского в поддержку Беларуси и личную встречу с понтификом.

Именно сегодня в католических семьях украшают елки, дарят детям подарки. У храмов – уже рождественские вертепы. Этим вечером миллионы верующих во всем мире придут в храмы на праздничные мессы, чтобы приветствовать рождение Христа.